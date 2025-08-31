Seguro Garantia de obras ganha mercado em Minas Gerais

Uma nova apólice de seguro começa a ser utilizada em Minas Gerais e a expectativa é que o mercado cresça para o Seguro Garantia com cláusula de retomada, mecanismo que permite a continuidade de obras públicas mesmo quando há descumprimento contratual por parte da empresa executora. O Seguro Garantia cobre até 30% do valor global do contrato, cabendo à seguradora concluir a obra em caso de problema com a empresa responsável pela execução ou efetuar o pagamento da indenização correspondente. O novo seguro foi adotado na licitação da ponte que ligará Manga e Matias Cardoso, no Norte do estado. “A cláusula de retomada amplia o papel do seguro como indutor da boa governança pública, garantindo que grandes obras sejam entregues mesmo diante de adversidades contratuais. É uma proteção que beneficia diretamente a população, que sofre com obras inacabadas ou paralisadas”, afirma a presidente do Sindicato das Seguradoras de Minas Gerais (SindSeg), Andréia Padovani.

De janeiro a maio deste ano, Minas arrecadou cerca de R$ 89 milhões em Seguro Garantia voltado para o setor público, com crescimento de 37,1% sobe igual período do ano passado. Minas é o quarto estado em arrecadação do seguro que teve respaldo legal com a nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/21), cuja aplicação se tornou obrigatória a partir de janeiro de 2024. O Seguro Garantia foi discutido no encontro promovido em Belo Horizonte pela Confederação Nacional das Seguradoras (Cnseg) e pelo SindSeg.

Sustentabilidade no agro baliza acesso ao mercado

Agronegócio

R$ 2 bilhões

É o valor que o governo de Minas, por meio do BDMG, está disponibilizando para financiar a safra 2025/2026. O valor é 40% superior ao da última safra



Data comercial

Com um salto de 51% em relação a 2024, as vendas de pequenas e médias empresas on-line de Minas no comércio eletrônico no Dia dos Pais somarasm R$ 37,7 bilhões, segundo dados da Nuvemshop, plataforma de e-commerce com atuação na América Latina. Em 2024 as vendas da data para o segmento geraram faturamento de R$ 25 milhões. Os dados considerados incluem as vendas realizadas nas três semanas que antecederam o Dia dos Pais deste ano com base nos lojistas mineiros da Nuvemshop. Foram realizados 143 mil pedidos no período e os segmentos com maior faturamento foram moda (R$ 14 milhões), Saúde e Beleza (R$ 2,3 milhões) e Casa e Jardim (R$ 1,5 milhão). De acordo com a Nuvemshop, o cartão de crédito foi o meio de pagamento mais utilizado pelos consumidores com 50% dos pedidos, seguido pelo Pix, com 45,5%.

Dia dos Pais supera o Dia das Mães em transações no varejo

Expansão saudável

Com a previsão de abrir mais seis lojas até o fim deste ano, a Drogaria Araujo inaugurou este mês a sua primeira loja no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, e a sexta unidade em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. “Temos mais de 360 lojas em todo o estado e estamos presentes em 65 municípios. Em 2025, abrimos 15 lojas. Seguimos firmes no plano de expansão em Minas Gerais, levando nosso modelo de negócio, que combina conveniência e medicamentos, para cada vez mais mineiros”, diz o gerente de Expansão e Novos Negócios da Araujo, Alexandre Costa. Hoje, a Araujo, fundada em 1906 em Belo Horizonte, é a maior empresa do setor em Minas Gerais, com mais de 70 milhões de atendimentos por ano.

Quando dizemos Feliz Preço Baixo para Você, estamos falando muito além de uma promoção. É sobre o que sempre acreditamos: que cada família e cada comerciante de Minas merece ter mais poder de compra, sem abrir mão da qualidade.

Filipe Martins,

Diretor Comercial e de Marketing do Mart Minas, sobre os 24 anos da rede

Safra boa

A Satis encerrou o ano-safra 2024-2025 com um faturamento próximo a R$ 100 milhões. Para a próxima safra a expectativa da empresa instalada em Araxá, é aumentar em 20% o seu faturamento, com a diversificação da linha de produtos e entrada em novos polos produtivos. “A diversificação do portfólio e a aproximação com novos polos produtivos são parte da estratégia de crescimento sustentável da empresa”, afirma José do Nascimento Ribeiro, presidente da Satis. Outro destaque da Satis foi a entrada em segmentos como a cana-de-açúcar, em operações no Nordeste e no Sudeste, a uva no Vale do São Francisco e o melão em Mossoró, no Rio Grande do Norte. O diretor-executivo da Satis, Vanderlei Corral, aponta que entre as prioridades já para a atual temporada está o fortalecimento da presença no Mato Grosso e no Oeste da Bahia, onde será inaugurado em setembro um centro de distribuição com uma loja.

Com saúde

A Rede Mater Dei de Saúde comemora a marca de mais de 60 mil atendimentos no primeiro ano de funcionamento do Hospital Mater Dei Nova Lima, entre consultas, internações, cirurgias e procedimentos diagnósticos. E o aniversário marca o momento da rede, que fechou o primeiro semestre deste ano com um lucro líquido de R$ 47,3 milhões, sendo que apenas no segundo trimestre o lucro foi de R$ 27 milhões. “Os números obtidos no primeiro semestre de 2025 foram positivos e de acordo com o nosso planejamento, reflexos de um esforço bem-sucedido em conjunto para a melhoria dos nossos resultados. Temos boas perspectivas para o restante do ano”, afirma José Henrique Salvador, CEO da Rede Mater Dei de Saúde.

Disney em BH

Com um investimento de mais de R$ 5 milhões, a primeira loja DreamStore vai começar a operar nas próximas semanas no Botânico Shopping, no Bairro Belvedere. As obras da loja da Disney, a cargo da Terzo Engenharia, estão em fase final e as chaves devem ser entregues nos próximos dias. Com 700 metros quadrados, a Dream Store de BH será a 11ª da marca no país e deve contar com 15 mil itens, entre licenciados da Disney, Warner, Universal e outras marcas. “Estamos satisfeitos em contribuir com esse projeto inovador para a cidade, que traz uma experiência para toda a família, crianças e adultos. É uma honra para Terzo fazer parte da construção da primeira loja Disney de Minas Gerais”, comenta Renato Dutra, sócio da Terzo Engenharia.

