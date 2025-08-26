Sustentabilidade no agro baliza acesso ao mercado

Sustentabilidade é um ótimo negócio; do contrário, não é sustentabilidade. A premissa, que atrela a agenda ESG ao retorno financeiro, foi comum às opiniões dos painelistas do evento Pecuária Sustentável: O Brasil que Alimenta e Regenera o Mundo, organizado pela Elanco Saúde Animal e pela KPMO Editora e Comunicação, em agosto, em São Paulo.

O encontro discutiu os rumos da produção de proteína animal em uma economia de baixo carbono com Fernanda Hoe, Diretora-geral da Elanco Brasil; Fábio Barbosa, presidente do Conselho da Natura; Henrique Borges, Diretor de Compras da Danone Brasil; Paulo Planez, Diretor Global de Sustentabilidade da MBRF; Felipe Albuquerque, Head de Sustentabilidade LATAM da Bayer, e Edson Higo, CEO da AYA Earth Partners. A mediação foi de Keila Prado Costa, diretora da KPMO Editora, e Renata Fernandes, gerente de Sustentabilidade da Elanco no Brasil.

O evento marcou também o lançamento do Podcast Protagonistas do Campo, que, ao longo de oito episódios inéditos, curtos e quinzenais, vai dialogar com produtores e profissionais do agronegócio sobre práticas sustentáveis, bem-estar animal e eficiência como consequência para a transição de baixo carbono, visando educar e engajar a cadeia produtiva para promover um impacto positivo no setor. A série estará disponível no Spotify, YouTube, na página Foco Sustentável e nas redes sociais da Elanco Brasil.

Comunicação direcionada

As discussões do evento deixaram claro que o produtor precisa compreender de maneira concreta e experiencial o impacto positivo das iniciativas em sustentabilidade sobre a fazenda, também na perspectiva da rentabilidade. “A compreensão da extensão dos benefícios do cuidado socioambiental para o caixa do produtor passa, primeiramente, pela adoção de uma linguagem e comunicação mais simples e didática sobre o que é uma produção sustentável, como ela se dá e seus efeitos para o negócio”, disse Fernanda Hoe. “O agro é uma audiência diversa, formada por grandes e, sobretudo, médios e pequenos produtores que precisam ser contemplados e incluídos nesse diálogo. O podcast é um exemplo de esforço nesse sentido”, completou Keila Prado.

Estratégias de manejo, como o sistema integrado Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF); parcerias no modelo da inovação aberta; melhoramento genético; o emprego de soluções capazes de mitigar a emissão do gás metano (CH4) proveniente da pecuária; e a crescente preocupação do mercado e do consumidor sobre a procedência da proteína animal que consome foram temas debatidos ao longo do evento.

“A Elanco dialoga sobre sustentabilidade no agronegócio com seus times globais e, a partir daí, percebe-se como o Brasil segue avançado em diferentes contextos de descarbonização, como no uso da energia renovável, no sistema lavoura-pecuária e em aspectos de manejo sanitário”, disse Fernanda. A executiva é a entrevistada do primeiro episódio do Podcast Protagonistas do Campo, falando justamente sobre como iniciativas brasileiras vêm guiando movimentos globais na pecuária.

Para todos os participantes do evento, cada vez mais a sustentabilidade tem se tornado balizadora de acesso ao mercado. A crescente demanda por produtos alinhados ao bem-estar animal e a impactos socioambientais positivos vai, no médio e longo prazo, fechar as portas para quem não tomar essa consciência, em todos os elos da cadeia. “É preciso olhar à frente, acompanhar o comportamento dos consumidores, clientes e investidores”, pontuou Renata Fernandes.

A organização da primeira edição do encontro integra iniciativas da Elanco para o fomento da sustentabilidade atrelada à cadeia de valor do setor e à fazenda.

A Elanco lista abaixo os temas de cada episódio quinzenal do Protagonistas do Campo:

O Futuro do Agro Sustentável

Tendências Tecnológicas no Agro Sustentável

Sustentabilidade no Agro: Estratégia Para Dominar o Mercado

Rebanho Produtivo e Sustentável: O Caminho para o Lucro Verde

Do Campo ao Mercado Global: Aves e Suínos Sustentáveis na Liderança

Alimentação Inovadora: O Segredo para Resultados Sustentáveis no Agro

De Frigoríficos a Gigantes Globais: A Sustentabilidade Que Vende Mais

Carne Sustentável na Mesa: Escolhas que Transformam o Mundo

Sobre a Elanco

A Elanco Animal Health (NYSE: ELAN) é uma empresa multinacional em saúde animal, dedicada à inovação e ao fornecimento de produtos e serviços para prevenir e tratar doenças em animais de produção e de companhia, agregando valor ao trabalho de produtores, tutores, médicos-veterinários e da sociedade como um todo. Com 70 anos de tradição no setor, a empresa apoia seus clientes a melhorar a saúde dos animais sob seus cuidados, e, assim, causa um impacto significativo em comunidades locais e globais. A Elanco é movida pela visão de “Alimento e Companheirismo Enriquecendo a Vida” e pelo propósito – Go Beyond for Animals, Customers, Society and Our People (Ir Além por Animais, Clientes, Sociedade e nossos Colaboradores).

Para informar mais sobre as soluções que oferece ao produtor rural, a Elanco detém o site www.agropecuaria.elanco.com.br e canais em mídias sociais, no Instagram (@elancoagrobr) e no Linkedin (@elancobrasil).

