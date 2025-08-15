Dia dos Pais supera o Dia das Mães em transações no varejo

A Fiserv registrou um crescimento de mais de 22% no volume de transações no varejo brasileiro durante os oito dias que antecederam o Dia dos Pais — 327 milhões, frente aos 267,5 milhões contabilizados no mesmo intervalo de 2024. O desempenho superou inclusive o Dia das Mães, tradicionalmente uma das datas mais relevantes para o comércio, que neste ano movimentou 325,3 milhões de transações. O sábado anterior à celebração também se destacou: foram 59 milhões de transações, um salto de 24% em relação ao mesmo dia em 2024, que registrou 47,5 milhões.



Uma das hipóteses para o desempenho acima do esperado no Dia dos Pais é a adoção de novas estratégias promocionais pelo varejo, como as chamadas “datas dobradas” — a exemplo do 8/8, trazendo grandes campanhas de cupons e descontos. Como a data promocional coincidiu com o período que antecede a celebração, acabou contribuindo para a antecipação das compras e o aumento no volume de transações.

“O varejo brasileiro tem demonstrado uma capacidade notável de adaptação e reinvenção. O crescimento nas transações que antecederam o Dia dos Pais, superando inclusive o Dia das Mães, mostra que o consumidor está cada vez mais conectado e sensível às novas dinâmicas promocionais. Esse tipo de movimentação revela uma sofisticação maior na forma como o varejo ativa o desejo e distribui o fluxo de vendas ao longo dos meses", destaca Giuliana Cestaro, Diretora de Produtos da Fiserv no Brasil.



Sobre a Fiserv



Presente em mais de 270 mil estabelecimentos comerciais com suas soluções de pagamento, a Fiserv monitora transações realizadas via Pix, cartões de débito e crédito, além de vouchers. Neste período, um dado que reforça padrões já observados em anos anteriores é o horário de pico das transações, que se manteve às 11h, sinalizando uma concentração de compras próximo a hora do almoço.