Seguro viagem agora é obrigatório para brasileiros na Argentina; saiba mais

Viajar com tranquilidade é o desejo de qualquer turista, mas este ano essa segurança ganhou um novo item obrigatório no checklist de quem pretende visitar a Argentina: o seguro viagem.

Neste mês, o governo argentino decretou que estrangeiros devem apresentar um seguro válido na entrada do país, incluindo todos os brasileiros.

A decisão, anunciada pela gestão de Javier Milei, tem como objetivo reduzir os altos custos do sistema de saúde pública com turistas. Com isso, a Argentina segue os passos de outras nações que já exigem cobertura médica para visitantes, como os países do Espaço Schengen, na Europa.

Mas, afinal, o que muda para os viajantes e como contratar o seguro ideal? Veja os principais pontos.

Por que o seguro viagem virou exigência na Argentina?

A principal razão da obrigatoriedade é o impacto financeiro causado pelos turistas ao sistema de saúde argentino. Somente em 2024, mais de 114 bilhões de pesos foram gastos com atendimento a estrangeiros, muitos deles brasileiros.

Diante desse cenário, o objetivo da medida é preservar os cofres públicos e garantir que os visitantes arquem com suas próprias despesas médicas.

A exigência também visa aumentar a proteção aos turistas, assegurando atendimento em emergências, acidentes ou em casos que exijam repatriação.

O que o seguro viagem precisa cobrir?

Embora o decreto não defina um valor mínimo de cobertura, especialistas recomendam que o plano inclua, no mínimo, US$ 30 mil em despesas médicas e hospitalares. Além disso, o seguro deve garantir:

atendimento médico por acidente ou doença;

repatriação médica ou funerária;

extravio de bagagem;

cancelamento ou interrupção de viagem;

assistência jurídica e odontológica;

cobertura para Covid-19 (opcional, mas recomendado).

O comprovante do seguro poderá ser solicitado na imigração, em formato físico ou digital. A ausência desse documento pode impedir o ingresso no território argentino.

Como contratar um seguro viagem de forma rápida e segura?

Riscos de viajar sem seguro

Em 2025, viajar sem seguro não é apenas um risco, é uma infração. Sem a apólice exigida, o turista pode ser impedido de embarcar ou barrado ao desembarcar na Argentina.

Além disso, qualquer imprevisto médico pode gerar despesas elevadas. Casos de internação, por exemplo, podem ultrapassar R$ 20 mil.

O seguro viagem é, portanto, uma proteção essencial. Ele garante acesso a atendimento médico, evita gastos inesperados e ainda oferece coberturas adicionais, como assistência para extravio de bagagem, atrasos de voo e suporte jurídico.

Imprevistos acontecem, mas o que não pode faltar é um bom seguro viagem Canva

Outros países que também exigem seguro viagem

A Argentina se junta a um grupo crescente de países que exigem a contratação de seguro viagem. Entre eles estão Venezuela, Equador, Uruguai, Emirados Árabes, Austrália e os 26 países do Tratado de Schengen.

A tendência global aponta para mais segurança tanto para os países anfitriões quanto para os viajantes.

