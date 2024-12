Das cozinhas de Minas para as mesas do mundo

Jornalista formado pela PUC Minas em 1988, com passagem pelos jornais Diário do Comércio e O Tempo. Trabalhou em coberturas de leilões de privatização e em feiras internacionais

Minas Gerais deve ser responsável pela primeira exportação de uma iguaria tradicional que pela primeira vez está sendo industrializada: o arroz-doce. O produto, desenvolvido pelo Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) do Senai de Minas Gerais para os empreendedores Jorge Tadeu Araújo Meirelles e Flávia Gonzaga (foto), que estão implantando uma fábrica em Juiz de Fora.

Segundo Jorge Tadeu, a previsão é de que a unidade tenha capacidade para produzir 6 mil frascos de 180 gramas por dia. “Está faltando uma autoclave para esterilizar o material; um investimento entre R$ 1 milhão e R$ 1,5 milhão”, afirma Jorge Tadeu, que é presidente do Sindicato da Indústria do Arroz em Minas Gerais e sócio da Condimentos Portuense. A empresa já realizou investimentos da ordem de R$ 4 milhões e planeja colocar o arroz-doce industrializado no mercado brasileiro no próximo ano.

A exportação, revela Jorge Tadeu, surgiu a partir de uma missão empresarial à Índia quando em um jantar dedicado à culinária mineira foi servido arroz-doce industrializado como sobremesa, o que conquistou o paladar dos indianos. “O arroz-doce veio de uma ideia do Jorge Tadeu, que queria fazer um produto que a gente pudesse espalhar pelo Brasil e pelo mundo, mantendo as tradições mineiras. E para isso foi feita uma parceria com o CIT SENAI para que o produto fosse desenvolvido em laboratório”, disse Flávia Gonzaga, sócia da Portuense, na apresentação do produto, feita em julho deste ano.

Painel digital

O mercado de mídia exterior, ou Out of Home (OOH) de Belo Horizonte vai ganhar um reforço de peso. A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) aguarda apenas a sanção da lei que autoriza a instalação de paineis digitais em construções do Centro de BH para instalar um painel de 280 metros quadrados no prédio do P7 Criativo, na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte.

Segundo o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, o investimento no painel gira entre R$ 6 milhões e R$ 7 milhões, incluindo a instalação, que deve ser feita num período de 90 dias. Nos moldes dos painéis instalados na Broadway, em Nova York, o painel do P7 Criativo deve se tornar uma atração turística.

“O ano de 2024 marca a consolidação da nossa estratégia de retomada operacional e a sustentabilidade do negócio. A ampliação da capacidade nos reposiciona entre os principais players do mercado transoceânico de pelotas de minério de ferro” Rodrigo Vilela, presidente da Samarco



A olhos vistos

Neo Hospital de Olhos instalou nova unidade no Bairro Eldorado, em Contagem Divulgação

O Neo Hospital de Olhos acaba de inaugurar uma nova unidade em Contagem. Com 1.500 metros quadrados, o novo hospital integra a rede de saúde ocular que conta ainda com um hospital em Belo Horizonte e clínicas em Ribeirão das Neves, no Vila da Serra, em Barão de Cocais e Contagem. Com cinco andares e um corpo clínico de 25 médicos – podendo chegar a 35 –, o Neo Hospital de Olhos Contagem tem capacidade para realizar 2,4 mil consultas e 6 mil exames, em média, por mês.

Os investimentos na unidade ainda serão consolidados, porque há equipamentos importados que devem chegar até o primeiro trimestre de 2025. A estimativa inicial é de que o segundo hospital da rede NEO represente um acréscimo de 25% no faturamento global da rede, que atende a públicos de todas as faixas etárias, com equipamentos de última geração.

Mais empresas

Minas Gerais fechou o mês de novembro com a abertura de 7.779 empreendimentos em todas as regiões do estado. Com isso, o estado contabiliza 91.613 novos negócios no período de janeiro a novembro, o que representa uma alta de 15,43% sobre igual período do ano passado. Em relação a novembro de 2023, o número do mês passado representa um incremento de 16%. Os dados são do relatório de registros mercantis divulgado pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg).

“Estamos fechando um ano em que Minas se mantém como o estado com maior adesão à legislação de Liberdade Econômica no Brasil. O processo de abertura de empresas menos burocrático tem proporcionado muitas oportunidades para o empreendedor mineiro”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Passalio.

Transformando

Sede da Nansen, em Contagem Divulgação

Com investimentos da ordem de R$ 265 milhões, a Nansen, tradicional fabricante de instrumentos de medição de energia elétrica, vai instalar uma fábrica de transformadores de energia, com a geração de 400 postos de trabalho. A fábrica é resultado de uma parceria inédita entre a Cemig e o governo de Minas, que lançaram o edital do empreendimento, vencido pela Nansen.

O CMO da Nansen, Ciro Lima, a empresa não definiu ainda a localização da nova unidade que produzirá transformadores de 15kV, 24,2kV e 36kV. “O projeto está em linha com o plano de expansão de negócios da Nansem no mercado de distribuição de energia do Brasil e da América Latina, trazendo investimento e geração de empregos para Minas, estado onde a história da Nansen se iniciou em 1930”, afirma Ciro Lima.