Produção recorde no polo automotivo de Minas Gerais

A unidade da Stellantis em Betim foi responsável por 50,4% do volume recorde de 90.171 veículos fabricados pela montadora na América Latina em novembro. Na região, o recorde anterior foi registrado em agosto, com 88.709 unidades comercializadas. Em Betim (foto), somente em novembro foram produzidos 45.486 veículos, o que corresponde ao dobro do volume produzido em Goiana (PE) e a quase nove vezes a produção em Porto Real (RJ). A montadora informa ainda que a fábrica de motores fechou novembro com a fabricação de 77.651 motores. O polo em Minas é responsável pela produção dos primeiros veículos equipados com tecnologia Bio-Hybrid, combinando biocombustíveis e eletrificação, apresentados no início deste mês. O polo automotivo de Betim, que completou 48 anos em julho, está recebendo investimentos de R$ 14 bilhões, dentro do ciclo de aportes da montadora entre 2025 e 2030 na América Latina e que soma R$ 32 bilhões. “Com este novo aporte no Polo de Betim para os próximos cinco anos, daremos continuidade ao extraordinário legado desta fábrica, reforçando sua importância para o crescimento econômico e industrial de Minas Gerais e do Brasil”, disse o presidente da Stellantis para a América do Sul, Emanuele Cappellano, no início deste mês.



Financiados

Minas Gerais respondeu pelo financiamento de 52 mil veículos, entre novos e usados, em novembro, o que representa um crescimento de 6% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados da B3. Na comparação com outubro esse número representa uma queda de 11,5%. Operadora do Sistema Nacional de Gravames (SNG), a B3 informa ainda que no segmento de automóveis leves os financiamentos em Minas tiveram uma alta de 5,6% em relação a novembro de 2023 e queda de 10,2%, enquanto nos veículos pesados a alta foi de 8,4% na comparação anual e um tombo de 5,6% frente a outubro. No financiamento das motos houve a maior queda na comparação com o mês anterior, de 17,4%. Já na comparação anual as vendas de veículos de duas rodas a crédito tiveram aumento de 7,6%. O SNG reúne o cadastro das restrições financeiras de veículos dados como garantia em operações de crédito em todo o território nacional.



Cooperativas



Cinco cooperativas mineiras estão entre as 18 premiadas no 14º Prêmio SomosCoop Melhores do Ano com iniciativas nas áreas de desenvolvimento sustentável, inclusão e educação financeira. Os vencedores do prêmio (foto) promovido pelo Sistema OCB foram selecionados entre mais de 700 trabalhos inscritos. “Das 18 iniciativas premiadas, cinco são de Minas Gerais. Estamos falando de quase 30% da premiação nacional, isso mostra o trabalho e o comprometimento das nossas cooperativas e a força do cooperativismo mineiro, setor responsável por 12,6% do Produto Interno Bruto do Estado e por mais de 57 mil postos de trabalho”, destacou o presidente do Sistema Ocemg, Ronaldo Scucato.



“O foco do trabalho do Sebrae Minas está em pensar o futuro, articulando junto ao governo, lideranças e entidades empresariais o apoio para a execução de políticas públicas que garantam um ecossistema favorável ao empreendedorismo, aos pequenos negócios”



Marcelo de Souza e Silva,

presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas



Nos armários

Com três unidades em Minas Gerais, a Airlocker, franquia brasileira de armários inteligentes auto-gerenciáveis, vai inaugurar em breve uma operação em Juiz de Fora. Com a unidade na Zona da Mata, a expectativa da Airlocker é transacionar R$ 630 mil com a implantação dos armários. A empresa planeja instalar mais 10 unidades franqueadas em Minas nos próximos seis meses, dentro da estratégia de chegar a mais de 100 franqueados e mais de mil lockers instalados até o fim de 2025. Hoje a Airlocker tem cerca de 90 franquias espalhadas pelo Brasil e prevê chegar a 150 no ano que vem, com um faturamento de R$ 3 milhões.



Eficiência energética



A Cemig está fechando o ano com investimento de R$ 70 milhões no programa Cemig nos Hospitais, iniciativa do Programa de Eficiência Energética (PEE) regulado pela Aneel que busca modernizar equipamentos hospitalares de alto consumo. Com os investimentos realizados nos últimos três anos, a empresa modernizou 63 autoclaves, equipamento de esterilização de instrumentos cirúrgicos e outros materiais; 54 calandras, que funcionam como grandes ferros de passar roupas hospitalares e 48 secadoras, responsáveis pela secagem das roupas. Para fomentar a geração de energia limpa e renovável, a Cemig também instalou 36 usinas solares fotovoltaicas, como a instalada no Hospitla Sofia Feldman, em Belo Horizonte (foto). Em mais de 25 anos de existência, o PEE da Cemig já investiu mais de R$ 1 bilhão em todos os 774 municípios da área de concessão da companhia.



Hotéis cheios



A rede de hotéis de lazer em Minas Gerais aposta em ocupação máxima no réveillon deste ano, como reflexo do turismo interno, com valorização dos destinos nacionais, e da alta do dólar. A Associação Mineira da Indústria de Hotéis de Lazer (Amihla) projeta um crescimento de 20% no setor em dezembro. De acordo com a entidade há uma busca crescente por opções econômicas para as festas de fim de ano, com famílias que moram até a 100 km de um hotel optando por resorte, pousadas e hotéis-fazenda do estado. Presidente da Amihla, Alexandre Santos mostra otimismo. “Com o aumento do dólar e o alto custo de viagens internacionais e de passagens aéreas, muitos turistas estão optando em experiências mais acessíveis e completas, como as que oferecemos em Minas Gerais”, diz ele.



US$ 23 bilhões



é o superávit da balança comercial mineira de janeiro a novembro de deste ano, com exportações somando US$ 38,6 bilhões e importações, US$ 15,6 bilhões, segundo