Pense: clipe de 'Não vou recuar pra ninguém' reflete sobre a vida em SP

A banda Pense, diretamente de Belo Horizonte (MG), lançou na última terça-feira (27) seu mais novo clipe, dedicado à faixa Não vou recuar pra ninguém. O vídeo, dirigido e produzido pela Notorious Filmes, traz para o enfoque histórias de pessoas que deixaram suas cidades natal para tentar a vida em São Paulo.

A faixa faz parte do disco Tudo que temos de lembrar, que chegou às plataformas digitais no dia 23 de outubro de 2024 e, em abril desse ano, bateu 1 milhão de plays no Spotify. A fim de celebrar essa marca, o quinteto lançou o clipe da música mais amada pelos fãs do álbum.

Não vou recuar pra ninguém expõe justamente a virada de chave que a vida de três dos cinco integrantes da formação atual teve que dar justamente para poder se dedicar à banda: deixar a família, amigos e a cidade natal e enfrentar a rotina frenética e caótica da cidade que nunca dorme, São Paulo.

“Esse som fala um pouco sobre o êxodo rural ou então interiorano que às vezes muitas pessoas em busca de oportunidade têm que se mudar da sua cidade local, das suas origens, e ficar distante de suas famílias em busca de novas oportunidades”, relata Ítalo Nonato, vocalista da banda, mineiro, que teve de tomar essa atitude há alguns anos para poder focar no Pense. “A gente quis retratar isso bem no clipe. São Paulo é uma cidade que é a maior da América Latina, que tem muito imigrante, muita gente que veio aqui em busca desse sonho, dessa oportunidade de uma vida melhor, que na sua cidade natal não poderia ter acesso a isso.”

Ele continua: “é um preço alto, né? Que essas pessoas acabam pagando: é estar longe de suas raízes, de seus familiares, que é um pouco o que acontece com a gente, com várias outras bandas que vêm pra São Paulo tentar a vida e tal, o sonho da música, e não só da música. São Paulo tem esse coração, né? Acaba virando a nossa mãe em busca desse sonho novo, assim, de várias outras áreas.”

Filmado em três diárias, o clipe explora a cidade de São Paulo em sua região central, trazendo a tão tradicional correria da cidade junto a diversas histórias que acabaram vindo para a capital. Isso é bem retratado no início, em que podemos conferir depoimentos de outras pessoas que vieram tentar a vida na metrópole e deixaram para trás suas famílias e amigos.

Em paralelo, podemos ver também diversas cenas da banda tocando. Esse contraste conversa muito com a letra da música, que traz justamente essa história em que três de seus integrantes carregam: Ítalo Nonato e Judá Ramos, de Minas Gerais, e Daniel Avelar do Rio de Janeiro.

O clipe é dirigido e produzido pela Notorious Filmes, formada pelos irmãos Matheus Marcelo e Vinicius Marcelo. Conta com roteiro de Ítalo Nonato, Daniel Avelar e Bia Vaccari, além de ser um lançamento Algohits.

“O Ítalo e o Daniel já carregavam essa ideia há muito tempo — era algo que eles sentiam na pele, desde a composição até tocar essa música ao vivo e ouvir o retorno da galera. E eu sinto que o clipe nasceu antes mesmo de ser filmado. Era um conceito que já existia, já era vivido. Só precisava ganhar cor, forma e vida. Precisava ser dito, mostrado, entregue pra quem também tá nessa luta”, revela o diretor Matheus Marcelo.

Ele continua: “Acredito que a Notorious Filmes conseguiu representar bem essa vivência: pegar algo real, que muita gente sente na pele — largar tudo, vir pra São Paulo cheio de sonho e medo — e transformar em imagem, som e emoção. Isso não é só um clipe. Não é só música. É quase um abraço em quem tá vivendo a mesma caminhada.”

O Pense se apresenta no Hangar 110 neste sábado (31), em São Paulo. É o primeiro show da formação atual na casa. Os ingressos estão à venda pela PixelTicket.

Confira o clipe:

