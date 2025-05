Bruno Gadiol eleva experiências sensoriais no clipe de 'Na Minha Mente'

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Um dos talentos da nova geração da música pop brasileira, Bruno Gadiol lança o novo single Na Minha Mente nesta quinta-feira (29). A faixa faz parte de seu próximo álbum Gêmeos em Gêmeos e já chega acompanhada de um videoclipe coreografado e imersivo, dirigido pelo próprio artista em parceria com o amigo e co-diretor Luke Vidal.

A música, que flerta com o afrobeat e evoca uma atmosfera sensual, marca mais um passo importante na construção da identidade sonora e visual do cantor, que mergulha em emoções intensas e fantasias não realizadas.

Na Minha Mente fala sobre um desejo que vive apenas no pensamento — uma paixão que não pode ser vivida no momento presente, mas que insiste em ocupar a mente, mesmo quando se está com outra pessoa. A canção captura essa tensão entre realidade e imaginação, explorando a dualidade entre o que se sente e o que se vive. “É uma daquelas canções que fazem o corpo querer se soltar, que despertam vontade de dançar e explorar esse lado mais sensual, tanto na escuta quanto na prática. Fiquei completamente viciado nela quando produzi, e até hoje continuo escutando várias vezes”, conta Bruno.

Gravado inteiramente em estúdio, o videoclipe de Na Minha Mente traz uma narrativa visual que acompanha essa fantasia. A coreografia intensa entre Bruno e um dançarino guia a história até a aparição de uma terceira personagem — uma dançarina — que completa a dinâmica sensual da trama. Tudo é cuidadosamente coreografado para representar um ato de desejo e imaginação, expressado por meio da dança e da conexão corporal entre os intérpretes. O clipe transforma o imaginário em arte, respeitando uma estética delicada, mas provocativa.

A direção do clipe segue a linha já estabelecida por Bruno e Luke Vidal em seus trabalhos anteriores, como Tóxico e Nada Sério, criando uma continuidade visual que fortalece a narrativa do álbum. Essa parceria criativa, além de íntima, permite que Bruno tenha um controle maior sobre a forma como suas emoções são traduzidas em imagem e som: “Com o Luke, tenho total liberdade de experimentar. A gente se entende no olhar e isso faz toda a diferença quando estou colocando algo tão pessoal para fora”, explica o artista.

Musicalmente, Na Minha Mente é uma das apostas mais ousadas de Bruno até agora. Com uma batida envolvente, que remete à sonoridade de artistas como Tyla — especialmente a faixa Water —, a canção propõe uma escuta sensorial, onde o ritmo convida à dança e ao mergulho em um universo onde tudo é permitido, ao menos na imaginação. A sensualidade da faixa não está apenas na letra ou na batida, mas na forma como ela toca o ouvinte.

Com Na Minha Mente, Gadiol apresenta um pedaço de seu universo interior, onde desejo, arte e movimento se encontram. O trabalho reafirma sua coragem artística em se mostrar vulnerável e sensível, construindo uma carreira cada vez mais autoral e conectada com o público por meio de experiências viscerais e verdadeiras.

Bruno Gadiol embarca em nova fase com o álbum 'Gêmeos em Gêmeos'

Programado para chegar às plataformas de música em 7 de agosto, Gêmeos em Gêmeos é o segundo álbum de Bruno Gadiol e mergulha fundo na dualidade e na complexidade das emoções humanas. Com 12 músicas e dividido em três atos — Vênus, com canções animadas sobre relações amorosas instáveis; Marte, que expressa intensidade e desejo; e Saturno, que aborda amadurecimento e introspecção —, o projeto revela diferentes facetas da personalidade do artista, explorando desde amores leves e confusos até momentos intensos, impulsivos e, por fim, mais introspectivos e maduros.

Produzido por D-Max, Los Brasileros e Zain, o projeto traz influências de artistas que trabalham muito bem a dualidade emocional como Ariana Grande, Dua Lipa, Troye Sivan, Rosalía e The Weeknd. Nas letras, temas como relações mal resolvidas, desejo, dor, amadurecimento e reconstrução moldam um trabalho que, ao mesmo tempo em que expõe suas contradições, celebra a liberdade de ser múltiplo — como um verdadeiro geminiano.

“Me inspirei em produções que misturam batidas dançantes com letras profundas, sinceras e até dolorosas — essa contradição me atrai muito. Também tem uma influência forte do pop brasileiro contemporâneo, de artistas que trazem identidade em cada faixa, como Duda Beat, Jão e Gloria Groove. Visualmente, busquei criar um universo para cada ato, como se fossem fases distintas da minha vida e do meu emocional, inspirado por trabalhos conceituais de artistas como Beyoncé em ‘Lemonade’. No fim, ‘Gêmeos em Gêmeos’ é um reflexo de tudo que me toca: o que vivo, o que observo e o que escuto”.

Além das músicas, o projeto contará com seis videoclipes, dois para cada ato, que ajudam a expandir visualmente a narrativa do álbum que conta com participações especiais de artistas como Zaac, além de Clau e Vitão em colaborações que somam e refletem a diversidade do universo criado em Gêmeos em Gêmeos.



As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.