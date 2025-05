Dibuiando o Samba transforma estreia autoral em documentário

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Gravado com celulares e produzido de forma 100% independente, o documentário Ela é Massa marca a estreia autoral da banda Dibuiando o Samba. O curta é um mergulho na essência criativa do grupo goiano, que vem se destacando ao misturar samba, axé e pagode em uma linguagem autêntica e cheia de brasilidade.

O compositor, percussionista e vocalista da banda Diego Wander explica que a ideia inicial surgiu da necessidade de mostrar ao público os bastidores de uma produção musical: “Nós somos músicos há mais de dez anos, todo mundo toca e tá na cena há muito tempo, mas a gente tem pouca documentação desse trabalho que a gente faz fora dos palcos, que é criar os arranjos, gravar, montar batera, passar som, regular microfone, mixar, masterizar. Então a gente já tinha uma vontade enorme de mostrar esse trabalho pro público”, explica.

Além disso, o lançamento do single representa dois marcos importantes na banda: o começo de uma jornada autoral e a gravação no histórico Up Music Studio, ícone da cena goiana, por onde já passaram grandes nomes da música sertaneja e de outros gêneros: “Todo mundo da cena nacional passou por lá, então é um estúdio muito importante pra cena do estado. É complicado conseguir horário lá, então a gente se sentiu muito feliz e honrado em conseguir produzir as canções nesse lugar, e decidimos documentar tudo porque é um momento muito especial pra gente”, pontua Wander.

Por fim, o grupo acredita que lançar o documentário é uma forma também de aproximar o público da energia e amor pela música que une os músicos. Aliás, o vídeo foi todo produzido e dirigido pela banda, no estilo “Faça você mesmo”, que gravou todas as cenas com aparelhos celulares, formulou as perguntas e realizou as entrevistas.

“A gente queria mostrar que foi feito realmente de maneira orgânica, com a gente brincando, trocando ideia, mudando alguns arranjos, gravando, levando o tempo necessário pra gravar os backing vocals, pensando em linhas melódicas, linhas vocais, mudando efeito de violão, de baixo, fazendo camadas de efeitos. Queremos que o público saiba que tudo foi feito com muito carinho, atenção, paixão, e que gente conseguiu mesclar as coisas. A gente não fez só samba, só pagode ou só axé. A gente mesclou as três coisas, então virou essa mistura boa que resultou nessa canção, e quisemos mostrar ao público como chegamos nesse resultado”, conclui Wander.

Sobre o single

Ela é Massa é uma canção que mistura samba, axé e muita personalidade em uma narrativa musical inspirada em uma história de amor real. A faixa marca um novo momento na trajetória da banda, em que a sonoridade autoral e ousada se consolida como sua principal marca.

"Ela é Massa" nasceu de um momento pessoal do cantor e compositor Diego Wander: "A música foi escrita no comecinho do meu atual relacionamento. Foi tudo muito intenso e diferente do que eu já tinha vivido. Ela me inspirou de um jeito que a letra simplesmente saiu, num dia em que eu estava com a galera da banda brincando de compor. Foi tudo muito natural", conta.

Mais do que uma homenagem amorosa, a música traz uma mensagem de superação de diferenças sociais e celebra encontros improváveis: "Ela é médica, vinha de um universo totalmente diferente do meu. Eu não sei como deu certo, mas deu. A gente se encontrou, se adaptou, e hoje ela tá na estrada comigo, cuidando da produção da banda, mesmo com uma rotina super corrida. Essa canção é sobre isso: acreditar, se jogar, insistir", revela o artista.

A sonoridade do Dibuiando o Samba foge dos padrões. A formação da banda inclui bateria, baixo, violão e três vozes, com microfones sem fio, efeitos, pedais e um show pensado para a interação com o público: "A gente não faz samba tradicional de mesa. O que a gente faz é outro rolê. É debulhar o samba, é transformar a base dele em algo nosso. 'Ela é Massa' tem um pouco de tudo: tem axé, tem pagode, tem swing, mas não se enquadra em nenhuma dessas caixas. É um balaio criativo", afirma Wander.

Gravada no conceituado UP Studio, que já recebeu nomes como Marília Mendonça e Paula Fernandes, Ela é Massa é o primeiro passo rumo ao primeiro EP da banda, previsto para os próximos meses. Além do single, a gravação contou com a produção de um mini documentário que mostrará os bastidores da faixa.

“Já temos cinco músicas prontas para esse EP, só falta irmos para o estúdio. A ideia é trabalhar cada lançamento com calma e profissionalismo. Estamos viabilizando também a gravação de um DVD em agosto”, adianta o vocalista.

Para quem ainda não conhece o trabalho do grupo, Diego Wander deixa o convite: "Nosso som é para quem gosta de música brasileira com coragem, com identidade. O nosso show tem começo, meio e fim. Ele respeita uma timeline que vai do samba raiz ao axézão. A gente leva isso a sério, investe, monta estrutura, se apresenta com figurino, luz, fumaça. E 'Ela é Massa' é a nossa forma de dizer que todo mundo pode sonhar grande, não importa de onde veio. É sobre se reconhecer na batida, no refrão, e se sentir massa também."

Confira:

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.