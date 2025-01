Expressão anuncia 'Transcende', com produtor do NX Zero

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

A banda Expressão apresenta Transcende em todos as plataformas digitais nesta sexta-feira (31). O novo single dos ícones do reggae é composto por Rodrigo Castanho – que conta com 1 bilhão de streams e trabalhou como engenheiro de som para Charlie Brown Jr. além de produzir faixas para NX Zero e O Rappa – e Mastiga, o vocalista do grupo.

Refletindo sobre um encontro de almas, um amor capaz de superar barreiras, fortalecido com o tempo, a faixa traduz um sentimento duradouro e ganha um clipe gravado ao vivo na Jai Club ao lado de Julies em um show especial para comemorar o lançamento de Uma Parada Diferente, EP do músico. O espetáculo acontece em São Paulo, em 21 de fevereiro.

“A música além de falar de amor, coisa que gostamos muito, traz uma pegada do reggae do Expressão com o estilo peculiar do Rodrigo Castanho no pop nacional trazendo uma diversidade para a música bem interessante. Une com perfeição os elementos desses gêneros!”, destacou a banda.

A fusão entre o pop e o reggae aparece como a principal característica da faixa. A banda aposta nessa mistura para trazer um som diversificado e reforçar sua identidade musical. Unidos a Castanho, a banda produziu um hit para os apaixonados com o estilo único do grupo: “Esse encontro de almas é de um amor que é forte e supera todas as adversidades. O som é perfeito para embalar essas grandes histórias de amor que se fortalecem, que são mágicas e eternas como um diamante.”

Além do clipe, com direção de Mazza, da Área 51, alguns visualizers serão desenvolvidos como parte da estratégia de lançamento. O álbum novo chega com 12 faixas, ainda em 2025. Para Julies, a união dele com a Expressão é mais do que significativo. A noite promete ser cheia de amor, respeito e muitos hits antigos e novos.

“Fazer isto com o Expressão, uma banda que eu ouvi na minha adolescência e continuo dando play neles é incrível. Posso contar com a amizade deles, fazer uma super festa e em um local que vai prevalecer a música, o respeito e o amor. Vai ser mágico! Estou ansioso demais”, revelou Julies.

Julies e Expressão – Lançamento do EP Uma Parada Diferente e gravação do clipe “Transcende”

Jai Club (Rua Vergueiro, 2676 Vila Mariana, São Paulo, SP)

Ingressos

Primeiro Lote: R$35,00

Segundo Lote: R$ 40,00

Terceiro Lote: R$45,00

Quarto Lote: R$45,00

Vendas: https://acesse.one/MZD8G