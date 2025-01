Raquel Boletti: a mente brilhante por trás dos grandes eventos do Brasil

Jornalista, pesquisador musical desde 1984, Marcelo de Assis já escreveu para grandes portais como o Terra, IG e Claro Notícias. Em sua carreira coleciona inúmeras entrevistas com grandes nomes da música nacional e internacional. Ele também é membro do Gr

Quando se fala nos maiores eventos do Brasil, a estrutura impecável e a operação logística perfeita chamam a atenção e poucos sabem que por trás de toda essa grandiosidade está Raquel Boletti, fundadora da NS Operações, uma das maiores empresas de gerenciamento de eventos do país.

Com números impressionantes e uma lista de clientes que inclui os maiores nomes do entretenimento mundial, Raquel é a força motriz por trás de shows, festivais e mega produções que movem multidões.

Desde a fundação da NS Operações, Raquel e sua equipe transformaram a forma de realizar eventos no Brasil. Apenas no primeiro ano, a empresa coordenou 241 eventos, incluindo grandes nomes como Time Warp, Rock Brasil e Coala Festival.

Já em 2023, o crescimento foi exponencial. A NS Operações mobilizou mais de 1.200 freelancers e gerenciou 310 eventos, incluindo gigantes como Fórmula 1, The Town e Camarote Brahma.

O ano de 2024 foi o grande marco da empresa, com 481 eventos realizados, uma média de 10 por semana. Entre os destaques estão Lollapalooza, Rock in Rio, Tomorrowland e até shows internacionais de artistas como Madonna e Iron Maiden. Nesse período, a NS Operações movimentou mais de R$ 2,2 milhões em pagamentos a profissionais, reafirmando seu impacto social e econômico.

Raquel também está à frente de uma iniciativa que visa mudar a maneira como eventos são planejados e vivenciados: o DM Experience – A Casa da Produção, que acontecerá entre os dias 24 e 26 de janeiro de 2025. Com foco total na experiência do cliente, o evento será uma imersão de três dias em uma casa de campo em Itapecerica da Serra (SP), reunindo especialistas, palestrantes e profissionais para uma troca de conhecimentos sobre como criar experiências inesquecíveis em grandes produções.

A programação contará com palestras e treinamentos intensivos ministrados por Raquel, Dani Martins e outros grandes nomes da indústria de eventos.

Os participantes terão a oportunidade de aprender sobre a jornada do cliente, como planejar eventos com foco em experiência e como lidar com as tendências do setor para 2025, quando o público buscará cada vez mais experiências em vez de simples consumos de produtos.

Quem é Raquel Boletti?

Natural de São Paulo, Raquel é uma empreendedora que combina inovação, visão estratégica e uma paixão inabalável pelo mercado de entretenimento. Sob sua liderança, a NS Operações não apenas cresceu em números, mas também se destacou pela capacidade de executar projetos complexos com excelência.

“Meu objetivo sempre foi transformar a maneira como os eventos são realizados no Brasil. Queremos não apenas atender às expectativas, mas superá-las, conectando pessoas e criando experiências inesquecíveis”, afirma Raquel.

Impacto além dos números

Além dos números impressionantes, a empresa se destaca por valorizar os profissionais que fazem os eventos acontecerem. Com mais de 1.200 freelancers mobilizados por ano, a empresa contribui diretamente para o mercado de trabalho, promovendo oportunidades em um setor em constante crescimento.

De festivais internacionais a produções culturais locais, Raquel Boletti e a NS Operações são provas de que o Brasil está no mapa global dos grandes eventos – e com uma qualidade que só tende a crescer.