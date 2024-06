Céline Dion revela ter 10 mil pares de sapatos

A célebre diva canadense Céline Dion revelou que mantém 10 mil pares de sapatos em um armazém de sua propriedade em Las Vegas (EUA), onde reside atualmente.



Neste mesmo armazém, a voz de The Power Of Love, guarda outros itens como figurinos de shows, vestidos e até os brinquedos de seus filhos, como explicou em seu novo documentário I Am: Céline Dion exibido na plataforma



"Quando uma garota ama um sapato, sempre dá um jeito de servir. Já usei sapatos em que os dedos ficavam espremidos porque não tinham o meu tamanho", explica Dion. "Quando ia a uma loja e gostava dos sapatos, me perguntavam: "Qual o seu número, madame?" Eu dizia: "Não, você não está entendendo. Qual tamanho você tem? Eu que faço o sapato servir. De 35 a 40, não importa, eu uso. Amo sapatos".



Sobre o armazém, Céline Dion não vê o local como absurdo: "É um depósito", enfatiza. "Pode parecer um exagero, mas quando vou lá, vejo minha vida e amo cada coisinha".