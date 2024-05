Nelly Furtado bate 1 bilhão de views no YouTube com 'Say It Right'

O clipe Say It Right, um dos grandes sucessos da cantora Nelly Furtado em parceria com Timbaland, acaba de bater a marca de 1 bilhão de views no YouTube.



Say It Right é parte integrante do álbum Loose, lançado originalmente em 7 de junho de 2006 pela Universal Music, via Geffen Records. Naquela época, Furtado recebeu uma indicação ao Grammy Awards na categoria Melhor Performance Vocal Pop Feminina e liderou a Billboard Hot 100 nos EUA.



Losse, que já vendeu mais de 12 milhões de cópias em todo o mundo até hoje, foi relançado em 2023 com uma edição especial em vinil duplo. Este trabalho expandiu o alcance da artista canadense tanto criativa quando comercialmente, incorporando em suas faixas elementos de R&B e hip hop.