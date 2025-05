Crise dos Correios revela oportunidade perdida para privatização

Os Correios pedem a colaboração dos funcionários no plano de recuperação da empresa, diante de um prejuízo de R$ 2,6 bilhões em 2024. A nova crise da estatal é um bumerangue corporativista: foi a resistência dos próprios funcionários à privatização da empresa que levou ao quadro atual. Houve uma mudança de paradigma no setor postal, que a empresa não soube acompanhar, quando ainda não tinha grande concorrência no que seria sua vocação natural, após as mudanças tecnológicas que a levaram a substituir cartas e telegramas por e-mails e mensagens de Whatsapp: a logística, sobretudo a entrega de encomendas e compras on line.

Entre as medidas propostas, os Correios pedem que os funcionários adiem as férias de 2025 para o de 2026 e aceitem a redução da jornada de trabalho com redução proporcional de salário. A empresa também vai prorrogar o programa de demissão voluntária até o dia 18 de maio. Tudo para economizar R$ 1,5 bilhão em 2025 e evitar um megaprejuízo neste ano, que pode ultrapassar os R$ 3 bilhões. O modelo de negócio, o tamanho e a eficiência da estatal estão no centro da crise.

Os Correios têm 11,7 mil agências de atendimento, 25 mil veículos próprios e estão presentes em 100% dos municípios brasileiros. Porém, têm um histórico de complexos problemas administrativos, com greves prolongadas de profissionais, corrupção, balanços negativos em anos consecutivos e perda de prestígio e qualidade no serviço, que já foi exemplar.

O presidente dos Correios justifica parte do prejuízo com os investimentos da empresa: R$ 1,6 bilhão nos últimos dois anos em tecnologia, infraestrutura operacional e renovação da frota de veículos. “Nós pegamos uma empresa que estava prestes a ser privatizada, então é uma empresa que estava sucateada, se deixou de investir em inovação, e isso para uma empresa que se pretende ser eficiente na logística, nas entregas”, diz Fabiano Silva dos Santos.

Na verdade, houve aumento dos custos em mais de R$ 700 milhões, puxados pelo reajuste salarial dos servidores e as despesas com pagamento de precatórios. A empresa afirma que precisou recompor salários defasados, porém, a receita obtida pela prestação de serviços caiu R$ 335 milhões em 2024. Cerca de 85% das agências operam no vermelho. Ou seja, os salários aumentam e a produtividade cai.

Os argumentos a favor da venda de ativos como os Correios são verdadeiros. O país não tem como financiar investimentos na modernização de nossa infraestrutura sem privatizações e entrega de serviços à exploração das empresas privadas em diversas áreas onde a presença do estado deixou de ser necessária. A esquerda demoniza o uso de mecanismos de mercado para melhorar a atuação do Estado. A direita demoniza o uso do Estado para lidar com as falhas do mercado.



Modelo alemão

Enquanto isso, as empresas de tecnologia estão reinventando o mundo. Hoje, os principais concorrentes dos Correios são a Amazon e o Mercado Livre, além da DHL, o verdadeiro bicho-papão, fruto de um caso bem-sucedido de privatização. Trata-se de uma divisão da Deutsche Post do setor de logística internacional e correio expresso. Tem sede na cidade alemã de Bonn. Fundada em 1969, DHL é um acrónimo do nome dos seus criadores norte-americanos, Adrian Dalsey, Larry Hillblom e Robert Lynn (History, 2008).

Na sua rede global, a DHL incorpora cerca de 6.500 escritórios e mais de 120.000 destinos espalhados por mais de 220 países. No Brasil, opera com remessa de documentos e correspondência, logística para empresas (transporte, embalagem e armazenamento) e movimentação de cargas (aérea, ferroviária, marítima e rodoviária). Domina o mercado internacional com aproximadamente 1,5 bilhão de remessas por ano, sob o lema “Nós movemos o mundo”.

A marca DHL incorporou várias empresas adquiridas pela Deutsche Post, o antigo Deutsche Bundespost da Alemanha, a empresa de Correios alemã, que foi privatizada, em 1995 e transformada em três sociedades anônimas. É a privatização mais bem-sucedida do mundo, que começou na década de 1990, de forma escalonada e sob proteção do governo durante transição.

O governo alemão vendeu 50% das ações do Deutsche Post para um banco público, o KfW; no ano seguinte, um lote com 29% das ações foi oferecido a investidores, que arrecadou 6,6 bilhões de euros (R$ 29,9 bilhões). Até 2005, o governo vendeu todas as suas ações remanescentes ao KfW, que, por sua vez, as ofereceu para investidores no mercado de capitais.

O Deutsche Post comprou a empresa norte-americana de entregas expressas DHL em 2002, e hoje é uma das maiores companhias de logística do mundo, com cerca de 550 mil empregados em mais de 220 países e receita de 61 bilhões de euros (R$ 276 bilhões) em 2018. O modelo alemão pode ser a melhor solução para os Correios, mas a Constituição Federal prevê que a União deve manter o serviço postal e legislar sobre o setor. Por isso, uma eventual privatização dos Correios precisaria ser aprovada pelo Congresso Nacional, por meio de uma proposta de emenda à Constituição (PEC).

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.