CPI propõe investigar resultados dos Correios

Os Correios reportaram déficit de R$ 2,13 bilhões em 2024. De acordo com o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos, o resultado negativo se deve ao fim da isenção para compras no exterior abaixo de US$ 50, o que teria, supostamente, derrubado o volume de encomendas. Trata-se do terceiro ano seguido em que a empresa relata prejuízos – mas a isenção para compras internacionais está vigente apenas desde meados de 2024. Não é de hoje, ressalve-se, que os Correios operam no vermelho. Na realidade, as dúvidas sobre as contas da empresa são muitas, e atribuir o mau desempenho ao fim da isenção para compras importadas aparenta ser apenas a desculpa mais recente para justificar os resultados negativos. Nesse contexto, o Senador Marcio Bittar (UB) apresentou um requerimento para a criação de uma CPI dos Correios. A ideia é investigar a gestão atual e os verdadeiros motivos para a sucessão de resultados negativos.

BC testa inteligência artificial para reduzir inadimplência

O Banco Central adquiriu o louvável hábito de inovar. Depois de lançar o Pix e o Open Finance, a autarquia testa agora o uso da inteligência artificial para entender melhor o comportamento financeiro dos brasileiros. Entre outros atributos, a ferramenta criada em parceria com pesquisadores de Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco analisa o perfil de risco dos consumidores e indica o que pode ser feito para a redução dos elevados índices de inadimplência do país.

Fusão de Gol e Azul concentra operações aéreas em Minas Gerais



Se for aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a fusão das companhias aéreas Gol a Azul concentrará 85% da operação doméstica dos aeroportos de Minas Gerais nas mãos de uma só empresa. Com isso, Minas será o estado mais afetado pela concentração no setor, conforme dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Para analistas desse mercado, a união das duas gigantes limitará as opções para os consumidores, possivelmente levando ao aumento de preços das passagens.

Copom indica persistênciano ciclo de juros altos

A ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central desanimou os que esperavam algum sinal de que o ciclo de alta de juros não será tão duradouro. Pelo contrário. Entre outros complicadores, o documento diz que o cenário externo é desafiador e ressalta que a inflação brasileira segue firme e forte em um cenário de política fiscal expansionista e mercado de trabalho aquecido. A ata não deixou dúvidas: o BC, agora sob a direção de Gabriel Galípolo (foto), não será leniente com a inflação.

“A União Europeia é forte. Temos todas as oportunidades de garantir que podemos cuidar

de nossos próprios interesses”

Olaf Scholz,

chanceler da Alemanha, em resposta à ameaça do presidente

dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas comerciais aos Velho Continente

Rapidinhas

O Itaú Unibanco se tornou a primeira empresa da América Latina a fazer parte do Programa de Indústrias Afiliadas do Instituto de Inteligência Artificial Centrada no Humano da Universidade de Stanford. Com o acordo, o banco brasileiro terá acesso a pesquisas desenvolvidas por professores de uma das principais instituições de ensino do mundo.

***



Natura, Vale e Grupo Boticário são as melhores empresas para trabalhar no Brasil. Quem diz isso é a consultoria ILoveMyJob, que entrevistou 865 profissionais de diferentes regiões do país. Entre os critérios de avaliação estão clima organizacional positivo, comunicação eficiente e flexibilidade de trabalho.

***



Os preços dos imóveis residenciais estão em alta. Segundo o índice Fipe/Zap, eles subiram 0,59% em janeiro. No acumulado de doze meses, o avanço foi de 7,98% – acima da inflação de 4,51% no período. Salvador, na Bahia, puxou a fila dos aumentos, com acréscimo de 18% nos valores. Em Belo Horizonte, o índice acelerou 12,8%.

***



O Brasil foi o terceiro país que mais enviou turistas para a Flórida, nos Estados Unidos, em 2024. De acordo com dados oficiais do turismo local, 1,1 milhão de brasileiros viajaram para lá no ano passado, o que representou um avanço de 8% versus 2023. No ano passado, os brasileiros só ficaram atrás de canadenses e britânicos.