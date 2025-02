Republicanos reclamam de tarifas imposta por Donald Trump

O tarifaço imposto por Donald Trump aos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos começa a preocupar até mesmo aliados do Partido Republicano. O senador Rand Paul, um dos maiores arrecadadores de recursos para a campanha presidencial de Trump, foi à rede social X reclamar do excesso de penalidades. “O preço médio dos carros nos Estados Unidos pode subir cerca de R$ 3 mil”, escreveu. Mitch McConnell, líder histórico dos republicanos, afirmou que as medidas propostas por Trump “aumentarão o custo de tudo.” Obviamente, os Estados Unidos não estão imunes a retaliações, especialmente se elas vierem de países que detêm algum poderio econômico. Em entrevista coletiva concedida ontem, o enviado da China na ONU, Fu Cong, afirmou que seu país pode ser forçado a adotar medidas contra os Estados Unidos caso as tarifas prometidas por Trump sejam aplicadas. “Não existem vencedores em uma guerra comercial”, disse Cong, em crítica certeira.

Lavoro Agro vai fechar 70 lojas

Apesar da esperada recuperação em 2025 depois de um 2024 para esquecer, o agronegócio ainda não virou a página da crise. A Lavoro Agro, controlada pela gestora Pátria Investimentos e especializada na distribuição de insumos agrícolas, vai fechar 70 de suas 187 lojas no Brasil. De acordo com a empresa, a iniciativa deverá levar à redução de pelo menos 10% de suas receitas no segmento. As restrições de crédito em um cenário de juros altos têm prejudicado os resultados da companhia.

TikTok promete transformar comércio eletrônico brasileiro

Depois de revolucionar o mundo das redes sociais com seus vídeos curtos e viciantes, o TikTok promete

agora provocar estragos no comércio eletrônico. Lançada recentemente, a plataforma TikTok Shop

opera em vários países e deverá chegar por aqui em breve. Segundo um estudo realizado pelo Banco

Santander, o potencial do negócio é colossal, devendo gerar R$ 39 bilhões em transações no país até 2028. Com 111 milhões de usuários, o Brasil é um dos principais mercados do TikTok.

Média anual de desemprego fecha na mínima histórica de 6,6% em 2024



Waymo faz parceria com Uber para expandir serviço de carros autônomos

Os carros autônomos vão, enfim, tirar o pé do freio? Alguns projetos relevantes começam a sair do papel. A Waymo, empresa do Google que desenvolve tecnologias para esses veículos, passará a oferecer serviços de automóveis sem motoristas em parceria com o aplicativo da Uber. A novidade, contudo, está restrita aos funcionários da empresa. Segundo a Waymo, a operação será uma extensão do serviço já existente em cidades como Phoenix, São Francisco e Los Angeles, onde são realizadas 100 mil viagens semanais.

‘Bolepix’: entenda como funcionará o pagamento de boletos por Pix

US$ 250 bilhões

é quanto o mercado de carbono poderá movimentar globalmente por ano em ações climáticas, segundo projeção da ONU

Stanley faz recall no Brasil de dois modelos de garrafas térmicas



Rapidinhas

A gestora Perfin Infra vai investir R$ 450 milhões na VirtuGNL, empresa especializada em logística para Gás Natural Liquefeito (GNL). Um dos projetos da VirtuGNL é a substituição do diesel pelo gás como combustível para caminhões de transporte de carga, o que traria ganhos ambientais significativos.

O preço dos combustíveis está em alta no Brasil. Em janeiro, o litro do etanol aumentou 1,64% em comparação com dezembro. No mesmo período, a gasolina subiu 0,32%. Os dados fazem parte do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível.

A multinacional brasileira Ambipar foi destaque no prêmio “Deals of The Year”, concedido pela revista LatinFinance, ao vencer a categoria “Debut Issuer” pela emissão de US$ 750 milhões em bônus verdes em janeiro de 2024, na estreia da empresa em emissões no mercado internacional. A premiação foi realizada no fim da semana passada, em Nova York.

As exportações brasileiras de peixe quebraram recordes em 2024. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira da Piscicultura, as vendas ao exterior somaram US$ 59 milhões, o que representou um crescimento notável de 138% em relação aos US$ 24,7 milhões de 2023. O volume embarcado aumentou 102% na mesma comparação.

“Haverá alguma dor? Sim, talvez (e talvez, não). Mas faremos a América grande novamente e tudo isso valerá o preço que deve ser pago”

Donald Trump

Presidente dos Estados Unidos, sobre as novas tarifas de importação que anunciou