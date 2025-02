Multinacionais dos Estados Unidos abandonam políticas de sustentabilidade

As multinacionais americanas que possuem operações no Brasil estão reduzindo ou eliminando por completo as suas políticas voltadas para a agenda ESG (sigla em inglês para boas práticas ambientais, sociais e de governança). Segundo o diretor de comunicação de uma grande indústria, expressões como “mudanças climáticas” e palavras como “diversidade”, “equidade” e “inclusão” foram retiradas de relatórios e devem ser evitadas até mesmo nos e-mails enviados pelos colaboradores. São determinações da matriz, que segue as diretrizes do presidente americano, Donald Trump, um crítico feroz daquilo que ele chama de “ativismo”. A situação é considerada dramática pelo executivo. “Estamos diante de um grande retrocesso”, diz. “Tudo aquilo que foi construído ao longo dos últimos anos está sendo atacado.” Empresas americanas como Google, McDonald’s, Microsoft e Walmart anunciaram recentemente o cancelamento de seus programas de diversidade.



A surpresa de Bill Gates com a virada ideológica do Vale do Silício

O Vale do Silício, o principal polo tecnológico dos Estados Unidos, se tornou um grande propagador das ideias da direita americana. A constatação é de Bill Gates, cofundador da Microsoft, que se diz surpreso com a virada ideológica da região. “Sempre pensei no Vale do Silício como sendo de centro-esquerda”, disse o bilionário. “Eu estava errado.” Líderes como Elon Musk, dono da Tesla, Mark Zuckerberg, criador do Facebook, e Jeff Bezos, o nome por trás da Amazon, apoiam Donald Trump.



Toyota fecha 2024 como maior montadora do mundo

Pelo quinto ano consecutivo, a japonesa Toyota se manteve no topo da indústria automotiva global. No ano passado, a empresa vendeu 10,8 milhões de unidades. Apesar da queda de 1,5% em relação ao desempenho de 2023, foi o suficiente para mantê-la como a maior montadora do mundo, à frente da alemã Volkswagen, que colocou no mercado pouco mais de 9 milhões de veículos. No Brasil, os emplacamentos da Toyota aumentaram 3% em 2024 versus 2023, para um total de 200,5 mil unidades.

Bitcoin lidera retorno em janeiro

O bitcoin encerrou janeiro como o melhor investimento, repetindo o que já havia ocorrido no ano passado. No mês, a moeda virtual teve valorização de 9,2%, seguida de perto pelo ouro, com rendimento de 7,2% no mesmo período. Depois de recuar 10% no ano passado, o Ibovespa, o principal índice de B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, ensaiou recuperação no primeiro mês de 2025, com alta de 4,9%. O bitcoin avançou no embalo do governo Trump, que tem prometido apoiar a criptomoeda.

RAPIDINHAS

A americana OpenAI, criadora do ChatGPT, lançou o o3-mini, um modelo de inteligência artificial focado em raciocínio lógico. Segundo a empresa, ele se destaca nas áreas de matemática e programação. Não deixa de chamar a atenção o fato de OpenAI apresentar um produto novo pouco depois de os chineses revelarem ao mundo a sua IA DeepSeek.

• • •

Um estudo realizado pela Embrapa descobriu que cerca de 28 milhões de hectares de pastagens espalhadas pelo país apresentam algum grau de degradação. Atenta ao problema, a entidade lançou o “PlanoSoloÁguaBR”, que tem o objetivo de recuperar terras degradadas e ajudar no desenvolvimento de sistemas sustentáveis de produção.

• • •

As enchentes no ano passado no Rio Grande do Sul causaram estragos na produção brasileira de mel. De acordo com levantamento da Secretaria de Agricultura, a tragédia faz com que o estado perdesse 30% de suas abelhas. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de mel do Brasil, respondendo por 9,1 mil toneladas anuais.

• • •



A rede Frango Assado, um dos principais negócios do grupo International Meal Company (IMC), vai investir R$ 5 milhões em uma nova unidade no país, localizada na Via Dutra – será a 23ª da marca de restaurantes de estrada no Brasil. O interessante é que Frango Assado não abria uma loja no mercado brasileiro há 3 anos.



“De modo geral, acredito que a inovação que impulsiona a eficiência é algo positivo. E, como você pode ver, esse modelo faz exatamente isso”

Tim Cook

Presidente global da Apple, elogiando a DeepSeek, a inteligência artificial criada por chineses e que representa uma ameaça para o ChatGPT



5,54%

foi a depreciação do dólar em janeiro em comparação com o real, o pior desempenho da moeda americana desde junho de 2023