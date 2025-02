Após reunião tensa, Lula acena com sobrevida a presidente dos Correios

Na reunião que teve na sexta-feira, 31, com o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, Lula foi duro e cobrou uma mudança nos rumos da estatal, mas acenou com alguma sobrevida a Fabiano no cargo.

No encontro no Palácio do Planalto, que incluiu também a ministra da Gestão, Esther Dweck, o presidente disse a Fabiano que ele teria que mostrar serviço e apresentar resultados baseados nas mudanças de gestão pedidas.

Sob Fabiano Santos, os Correios registraram um rombo de R$ 3,2 bilhões em 2024, número que equivale a 50% do déficit das estatais no ano passado.

A propósito, não procede que o presidente dos Correios esteja sendo minado nos bastidores por sindicalistas, ao contrário. Líderes sindicais têm manifestado apoio a ele. A presidência da estatal é alvo da cobiça do União Brasil.