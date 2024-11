O presidente Jair Bolsonaro (PL) está irremediavelmente fora das eleições presidenciais de 2026. Ao ser indiciado pela Polícia Federal como líder da organização criminosa que planejou um golpe de Estado para mantê-lo no poder, após a derrota nas eleições de 2022, a estratégia que vinha sendo implementada pelo PL para aprovar uma anistia aos participantes do 8 de janeiro de 2023 e, no embalo, reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, não tem chance de dar certo.





Bolsonaro está sendo abandonado pelos aliados, inclusive os que apoiou nas últimas eleições, como o prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP), que tomou distância regulamentar do ex-presidente já no dia em que foi anunciado o resultado das eleições. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (PR), que chegou a classificar o indiciamento como “carente de provas” e argumentar que Bolsonaro respeitou o resultado da eleição, na mesma entrevista, espertamente, fez a resolva de que as investigações deveriam ser conduzidas com “responsabilidade e foco na verdade dos fatos”.





A situação de Bolsonaro se complicou ainda mais após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito, ter quebrado o sigilo do relatório da PF. O ex-presidente e mais 36 pessoas foram indiciados por três crimes: tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado democrático de direito e organização criminosa. Segundo a PF, o golpe planejado por Bolsonaro só não se concretizou por “circunstâncias alheias à sua vontade”.

General Heleno orientou ataque às urnas e não falar sobre negros e "maricas"





A PF garante ter provas de que Bolsonaro “planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado democrático de direito”. A PF também acusa Bolsonaro de ter conhecimento do plano elaborado por militares do seu círculo de colaboradores para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e Moraes.



Segundo as investigações da PF, que realizou uma operação na semana passada na qual foram presos cinco militares envolvidos na preparação do assassinato, entre os quais um general, as evidências colhidas indicam que Jair Bolsonaro tinha pleno conhecimento do planejamento operacional (Punhal Verde e Amarelo), bem como das ações clandestinas praticadas sob o codinome “Copa 2022“, o plano para sequestrar Moraes. São os registros de entrada e saída de visitantes do Palácio da Alvorada, conteúdo de diálogos entre interlocutores de seu núcleo próximo, análise de ERBs (antenas de telefonia celular), datas e locais de reuniões.

Por que Lula não falou sobre os indiciamentos de Bolsonaro e aliados







Os generais Augusto Heleno e Walter Braga Netto, ambos ex-ministros de Bolsonaro, também acusado no inquérito, negam participação nos fatos e seus advogados já pediram vistas do processo, o que foi concedido por Moraes. Estão no vértice do organograma da tentativa de golpe montado pelos investigadores. Mas é o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e braço direito de Bolsonaro, que fez um acordo de delação premiada no inquérito, o personagem capaz de complicar ainda mais a vida de Bolsonaro.



Eleições presidenciais



Seu depoimento continua em sigilo, porque as investigações continuam. Durante dois anos de investigações, a PF obteve provas por meio da quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas autorizadas pelo poder Judiciário. Haveria uma divisão de tarefas, agrupadas pela PF em seis núcleos: o de desinformação e ataques ao sistema eleitoral; o responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de estado; o núcleo jurídico; o operacional de apoio às ações golpistas; o núcleo de inteligência paralela; e o de oficiais de alta patente. Mauro Cid teria participação em pelo menos três deles, ou seja, sabia de quase tudo. Por isso, sua delação foi mantida, mesmo tendo ocultado inicialmente a existência do plano para matar Lula, Alckmin e Moraes.

Eloísa: O que falta para julgar Bolsonaro e Braga Netto?







Além do presidente Lula, quem muito se beneficia da situação de Bolsonaro, em termos eleitorais, é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União-GO), pré-candidato a presidente da República em 2026. Caiado é remanescente da disputa eleitoral de 1989, a primeira eleição direta para a Presidência depois da redemocratização, na qual foi eleito presidente Fernando Collor de Mello, numa disputa com Lula no segundo turno. Bem-avaliado pelos eleitores goianos, Caiado protagonizou uma disputa eleitoral com Bolsonaro nas eleições da capital goiana, na qual seu candidato, Sandro Mabel, aliado histórico, se elegeu prefeito, contra Fred Rodrigues (PL), um aliado do ex-presidente.



Caiado despontou na política como jovem integrante da União Democrática Ruralista (UDR), que ainda hoje reúne lideranças do agronegócio. Hoje, é uma pedra no sapato de Bolsonaro, que pretende se lançar candidato mesmo estando inelegível, com objetivo de manter suas bases mobilizadas e, caso não consiga recuperar a elegibilidade, apoiar seu filho, Eduardo Bolsonaro (PL), deputado federal por São Paulo. Quem se finge de morto é Tarcísio de Freitas, que nega a intenção de ser candidato em 2026, mas pode também mudar de ideia, se receber o apoio de Bolsonaro, caso Lula esteja muito enfraquecido.