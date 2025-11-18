Preservar a natureza também depende de nós!

Nos últimos dias, o Brasil despertou atenção mundial ao promover a 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), na cidade de Belém.



Os países, de fato, devem buscar acordos internacionais com o intuito de realizar medidas emergenciais para preservar o planeta. Esse evento deve discutir também a natureza como uma responsabilidade de todos: poder público, cidadão e turista.



Além da necessária atuação efetiva do poder público, cabe a nós, cidadãos, também termos a nossa responsabilidade em preservar a natureza com hábito simples que podem causar um impacto coletivo na preservação ecológica, como evitar desperdiçar água que consumimos, separar os lixos a serem coletados, amarzenando-os em locais apropriados.

Esta semana estou de férias em uma parasadisíaca praia no interior da Bahia. Mesmo sem a grande movimentação dos turistas de fim de ano, é comum ver praias com lixo deixado por pessoas sem a menor concepção de preservação da natureza, fazendo deste paraíso natural uma enorme lixeira.

A minha atuação é tentar falar em nome da natureza, para que haja uma ação conjunta entre poder público, comunidade local e turistas, com o objetivo de "preservar" esta linda praia.



Minha tentativa pode ser insignificante como um "grão de areia", mas sinto que tenho a obrigação de tomar uma atitude, seja aqui nesta linda praia seja em qualquer lugar do país.



Ver embalagens plásticas, garrafas e tantos outros resíduos em alguns pontos da praia é algo que não podemos tolerar. Precisamos que o poder público municipal assuma seu papel, criando ações mais firmes para a limpeza urbana, a gestão adequada dos resíduos e a valorização das cooperativas de reciclagem.

É urgente que campanhas de conscientização alcancem moradores e turistas, mostrando que reciclar não é apenas separar lixo: é cuidar do meio ambiente, da vida marinha e da saúde de todos nós.



A reciclagem é essencial para o futuro do planeta. Cada material que descartamos de forma irresponsável pode demorar décadas ou até séculos para se decompor, causando danos que não conseguiremos reverter. Por isso, precisamos agir agora — cobrando responsabilidade, mudando hábitos e protegendo as próximas gerações.



Alguns exemplos:

tampas de garrafas duram 150 anos;

latas de alumínio, de 200 a 500 anos;

isopor, 400 anos;

plástico e fralda descartável, 450 anos;

vidro – 1.000.000 anos.



Como podemos observar, é grande o impacto na natureza. Precisamos agir agora.



Esse tema mundial de preservar o planeta não pode parecer distante de atuação individual no planeta que vivemos. Deve ser uma ação coletiva entre entes públicos e privados. É necessário deixar de lado essa postura apática ou irresponsável sobre nossos deveres em preservar o meio ambiente no qual convivemos. Sempre acreditei que a natureza é nossa e com devemos não apenas utilizá-la, mas amá-la e preservá-la mesmo que nossa vida aqui seja passageira, já que essa responsabilidade é de todos, com o intuito de preservá-la para as futuras gerações.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tanto o mar quanto a Terra estão pedindo socorro e a responsabilidade de preservá-la é de todos nós, entes públicos e privados! Portanto, conscientize-se e tome atidudes para preservar a "nossa" natureza que pede "socorro".

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.