Metade dos brasileiros não sabia que a COP30 está acontecendo em Belém
Levantamento mostra que 51% souberam agora do evento em Belém. Em outro tema, oposição a petróleo na Foz do Amazonas cai de 70% para 49%.
A maioria dos brasileiros (51%) ainda não sabia que a COP30, a conferência mundial do clima, está sendo realizada em Belém (PA). Apenas 48% disseram já ter conhecimento do evento. Os dados são da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (11/11). O levantamento ouviu 2.004 pessoas presencialmente entre 6 e 9 de novembro.
Questionados sobre o impacto do evento, os brasileiros se dividem: 41% acreditam que a COP 30 trará resultados "positivos" para o Brasil, mas o mesmo percentual avalia que "não fará diferença". Apenas 7% veem resultados "negativos".
O maior nível de conhecimento sobre o evento está na região Centro-Oeste/Norte (que inclui Belém), onde 61% já sabiam. O menor está no Nordeste, com 37%. A expectativa positiva é maior entre "lulistas" (57%) e "esquerda não lulista" (62%). Já entre "bolsonaristas" (52%) e "direita não bolsonarista" (53%), a percepção majoritária é a de que "não fará diferença".
Oposição a petróleo na Margem Equatorial cai
A pesquisa também revelou uma queda acentuada na oposição à exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, localizada na Margem Equatorial.
A rejeição ao projeto caiu 21 pontos percentuais em um mês, passando de 70% em outubro para 49% em novembro. No mesmo período, o apoio à exploração cresceu de 26% para 42%.
A mudança mais forte ocorreu entre os eleitores "lulistas": a oposição neste grupo caiu de 64% para 41%, enquanto o apoio saltou de 32% para 51%.