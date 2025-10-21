Petrobras na Foz do Amazonas: o que significa para o seu bolso

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A Petrobras recebeu do Ibama a licença para perfurar um poço de exploração de petróleo na Bacia da Foz do Amazonas. A decisão, anunciada nessa segunda-feira (20/10), abre uma nova fronteira para a produção de energia no país e pode impactar diretamente o preço dos combustíveis e o valor das ações da companhia na bolsa de valores.

A área, localizada na chamada margem Equatorial, é vista como uma das mais promissoras do mundo para a descoberta de novas reservas. O processo de licenciamento estava em discussão há anos, envolvendo debates sobre os potenciais benefícios econômicos e os riscos ambientais de operar em uma região ecologicamente sensível.

Com a aprovação, a estatal pode iniciar a perfuração do poço exploratório, uma etapa fundamental para confirmar se há petróleo em quantidade comercialmente viável. Se o resultado for positivo, o Brasil pode aumentar significativamente suas reservas de petróleo, o que traria desdobramentos para a economia e para o seu bolso.

Mas, na prática, o que essa nova fase de exploração significa para suas finanças nos próximos meses? Entender os possíveis efeitos ajuda a se preparar para as mudanças.

Novo Pré-Sal

Com reservas potenciais estimadas em até 16 bilhões de barris de petróleo e possibilidade de produção de 1,1 milhão de barris por dia, a chamada Margem Equatorial se estende da foz do rio Oiapoque, no extremo norte do Amapá, até o litoral norte do Rio Grande do Norte, abrangendo uma das áreas marítimas mais promissoras do país para a extração do combustível fóssil.

De acordo com o próprio governo federal, essa área é considerada o "novo Pré-Sal da Amazônia". O local fica a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas e a 175 quilômetros da costa do Amapá.

O governador do Amapá, Clécio Luís, celebrou o anúncio da concessão da licença."A notícia que tanto esperávamos chegou! O Ibama liberou a licença para a Petrobras iniciar a fase de pesquisas na Margem Equatorial. É um passo histórico rumo ao conhecimento sobre o potencial energético do Amapá e ao desenvolvimento da Amazônia!", escreveu o governador, em postagem nas redes sociais.



A Confederação Nacional da Indústria (CNI) estima que a exploração da Margem Equatorial pode elevar o PIB do Amapá em até 61,2%, além de gerar cerca de 54 mil empregos diretos e indiretos. O Observatório Nacional da Indústria da CNI ainda indica que o desenvolvimento da região pode criar 495 mil novos empregos formais, acrescentar R$ 175 bilhões ao Produto Interno Bruto (PIB) e produzir R$ 11,23 bilhões em arrecadações indiretas.



Municípios como Oiapoque, Calçoene, Amapá, Macapá, Itaubal e Santana estão entre os principais beneficiados, com expectativa de crescimento em serviços, infraestrutura, habitação e formação técnica.



O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (foto), defendeu que a pesquisa na Margem Equatorial "representa o futuro da nossa soberania energética". "Fizemos uma defesa firme e técnica que a exploração seja feita de forma responsável ambientalmente, dentre os mais altos padrões internacionais, e com benefícios concretos para brasileiras e brasileiros. O nosso petróleo é um dos mais sustentáveis do mundo, com uma das menores pegadas de carbono", disse Silveira, em vídeo postado em suas redes sociais.



O ministro também fez um agradecimento público à ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, pasta à qual o Ibama é vinculado.

O que esperar com a nova exploração

A exploração na Foz do Amazonas não trará resultados imediatos, mas as expectativas geradas por ela já movimentam o mercado. Fique atento aos seguintes pontos:

Preço dos combustíveis: a longo prazo, o aumento da produção nacional de petróleo pode reduzir a dependência de importações e ajudar a estabilizar os preços da gasolina, diesel e gás de cozinha. No entanto, esse efeito não é imediato e depende do sucesso da exploração e do cenário internacional.

Ações da Petrobras (PETR3 e PETR4): a notícia da licença tende a ser vista com otimismo pelo mercado financeiro. A perspectiva de novas reservas aumenta o valor potencial da empresa, o que pode impulsionar o preço de suas ações. Investidores que possuem ou pensam em adquirir papéis da estatal devem acompanhar o andamento das operações.

Economia e empregos: se a reserva for confirmada, o projeto demandará a criação de milhares de empregos diretos e indiretos na região Norte, aquecendo a economia local. O aumento da produção também eleva a arrecadação de royalties para o governo.

