Projetos de Diversidade e Inclusão estão diminuindo? Calma, não é bem assim

Em Julho, a Microsoft anunciou a demissão de profissionais de Diversidade e Inclusão (D&I). Rapidamente, muitas pessoas e veículos de comunicação chegaram à conclusão que a Microsoft encerrou de vez os seus programas de inclusão e que essa seria uma tendência de mercado. Lendo bastante sobre o assunto, eu entendi que houve conclusões muito precipitadas na imprensa e no Linkedin, principalmente.





A Microsoft de fato demitiu profissionais de D&I, mas também comunicou ao mercado que a maior parte do time de D&I continua trabalhando normalmente, que as duas posições que foram descontinuadas estavam duplicadas em seus times e que o trabalho de D&I continua acontecendo em seu time de Talentos, Desenvolvimento, Diversidade e Inclusão. Ou seja, a empresa não encerrou seus projetos de D&I, mas houve uma reorganização e uma diminuição no número de pessoas. A empresa ainda comunicou que seus compromissos com Diversidade e Inclusão continuam intactos. Alguém leu sobre isso ou somente sobre rumores de um fictício cenário de corte total?

Rapidamente, após essa notícia da Microsoft, houve fortes discussões sobre uma possível tendência de diminuição dos projetos de D&I nas empresas brasileiras. Empiricamente, como consultor e palestrante de D&I, posso afirmar que tenho visto a demanda aumentar, então esse tipo de conclusão me causou estranhamento. Para não ficarmos apenas com uma impressão pessoal, fui reler uma pesquisa da Deloitte, publicada em Dezembro de 2023, que também mostra uma tendência muito positiva.





Das 355 grandes empresas brasileiras que a Deloitte ouviu, 52% pretendiam manter em 2024 os mesmos investimentos em D&I que fizeram em 2023. Outras 45% pretendiam aumentar os investimentos em D&I este ano, enquanto apenas 3% pretendiam diminuir. Vale lembrar D&I é uma área nova e que muitas empresas somente agora estão levando mais a sério o tema e iniciando seus programas. Há muito espaço para o crescimento da área.





Não é à toa que as empresas continuam investindo em D&I. A mesma pesquisa da Deloitte mostra que essas empresas têm alcançado resultados muitos positivos:

96% das empresas afirmaram que passaram a ter ambientes mais acolhedores;

94% entenderam que agregaram valor (inclusive financeiro) ao negócio;

94% melhoraram a qualidade da força de trabalho devido aos projetos de inclusão;

90% dessas empresas também afirmaram que estão retendo mais seus profissionais;

89% percebem que se tornaram mais inovadoras.





Esses são apenas alguns dos motivos pelos quais as empresas, em geral, querem continuar desenvolvendo projetos de inclusão. Focar nas notícias sobre os 3% das empresas que irão diminuir os investimentos ou nas notícias sobre os 97% que irão manter ou aumentar investimentos em Diversidade e Inclusão é uma opção. Eu estou ficando com a segunda escolha, até porque é esse cenário positivo da pesquisa o que eu tenho visto na prática na minha atuação como profissional de D&I.