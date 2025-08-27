O sucesso do mercado de beleza masculina

Em uma tarde descontraída, durante uma conversa entre amigos de infância, Vinícius Vasconcelos e Mateus Biccas perceberam algo que mudaria suas vidas e a maneira como os homens no Brasil se relacionam com o autocuidado. Ao discutirem os desafios da paternidade e da vida profissional, ambos se deram conta de que o mercado de cuidados pessoais masculinos estava em desenvolvimento no Brasil e que havia uma grande oportunidade para criar algo único.





A partir dessa conversa surgiu uma marca de cosméticos masculinos criada por homens que, além de empresários, são pais. O objetivo não era apenas atender às necessidades de autocuidado dos homens, mas também criar um espaço acolhedor onde os homens pudessem se sentir representados e apoiados em sua jornada de bem-estar.



Nos últimos anos, o mercado de beleza masculina no Brasil tem vivido uma verdadeira revolução. Segundo dados da Euromonitor International, a categoria de cuidados pessoais masculinos cresceu de R$ 6,3 bilhões em 2019 para mais de R$ 10 bilhões em 2023. Esse crescimento é impulsionado pela maior conscientização dos homens sobre o autocuidado e por uma mudança cultural em relação à estética masculina. Estudos apontam que 59% dos homens brasileiros utilizam algum tipo de cosmético, e muitos começam a perceber a importância de cuidar não só da aparência, mas também da saúde mental, um fator fundamental para a autoestima.



Vinícius e Mateus perceberam que criar uma linha de cosméticos exclusivamente voltada para os homens não era apenas uma oportunidade comercial, mas também uma chance de criar um movimento que tornasse os homens mais seguros e confiantes, até porque homens que se cuidam, vendem mais, podendo levar segurança para a família.



A importância para a saúde mental dos homens



O autocuidado vai além da estética; ele está diretamente ligado ao bem-estar emocional e psicológico. Pesquisas da American Psychological Association (APA) indicam que homens que incorporam o autocuidado em suas rotinas diárias apresentam níveis significativamente mais baixos de estresse e ansiedade. Além disso, o estudo revela que cuidados pessoais regulares, como cuidados com a pele, ajudam a melhorar a autoestima e a fortalecer as relações interpessoais, inclusive nos negócios.



De acordo com um estudo do Instituto Ipsos realizado em São Paulo, 50% dos homens brasileiros veem o autocuidado como uma ferramenta para combater o estresse, além de melhorar o desempenho profissional. Homens que se cuidam são mais bem-sucedidos em diversas áreas da vida.



Mateus Biccas acrescenta: “Quando começamos, nossa missão era mais do que lançar cosméticos; era criar um movimento que possibilitasse aos homens verem o cuidado com eles mesmos como uma prioridade. Não é sobre luxo, é sobre saúde mental e equilíbrio”.



Senso de comunidade: quebrando tabus e criando pertencimento



Para muitos homens, a ideia de cuidar de si ainda era cercada de tabus, sendo associada à feminilidade ou fraqueza. Vinícius relembra com emoção uma conversa com um cliente que lhe disse que nunca imaginou se sentir tão acolhido por uma marca de cosméticos. "Nosso maior triunfo não é vender, mas saber que estamos ajudando homens a se sentirem melhores consigo mesmos, a se reaproximar da família", afirma Vinícius.



Se você, homem, ainda não fez do autocuidado uma prioridade, esta é sua chance. Participe desse movimento de transformação, no qual a saúde física e emocional dos homens é tratada com o respeito que merece. Porque cuidar de si é também cuidar de todos ao seu redor.

