Os conselhos de um pai amoroso

Em homenagem ao mês dos pais, temos a honra de compartilhar a história de Filipe Egg, um pai cuja jornada de amor, dedicação e sabedoria exemplifica o que significa ser um verdadeiro herói na vida dos filhos. Pai de João Pedro e João Emanuel, Filipe enfrentou desafios que muitos pais encontram em sua vida, mas, mesmo depois do divórcio, nunca se afastou de sua missão: ser um pai presente e amoroso. Em entrevista Filipe fala sobre os detalhes da paternidade e sobre a importância de um pai na vida dos filhos, independentemente das circunstâncias.



O pilar da paternidade é o amor incondicional



Filipe começa sua história com uma reflexão poderosa: “Acredito que sou privilegiado por ter me relacionado com pessoas que pensam sempre no bem-estar da criança, assim como eu. Nunca tive problemas quanto a estar próximo dos meus filhos. A estratégia é ter um coração genuíno, pensando sempre no melhor para a criança”. Essas palavras traduzir a essência da paternidade. Para ele, o coração genuíno é o verdadeiro alicerce de uma paternidade bem-sucedida. Não se trata apenas de presença física, mas de um envolvimento emocional profundo e consistente.



Aprendizado contínuo



Quando perguntado sobre a educação de seus filhos, Filipe explica que, embora sua educação tenha sido diferente, ele aprendeu com os próprios erros. “Minha educação foi diferente em alguns aspectos da que eu aplico atualmente. Eu mesmo refleti sobre o que não deu certo comigo e o que deu. O que deu certo eu replico e o que não deu eu faço diferente.”

Esse tipo de reflexão constante é o que faz de Filipe não apenas um pai amoroso, mas também um pai sábio. Ele entende que a paternidade não é um modelo fixo, mas um processo de adaptação, aprendizado e evolução. O filósofo Kant faz uma reflexão: “Ser pai é, acima de tudo, uma responsabilidade moral que não deve ser negligenciada, mas deve ser cumprida com amor e sabedoria”. Filipe, com humildade, compartilha essa sabedoria adquirida com o tempo, sempre buscando ser o melhor pai que ele pode ser, sem jamais perder a oportunidade de aprender.



Tempo de qualidade



Filipe acredita que o tempo de qualidade não está necessariamente no lazer ou em atividades divertidas, mas em ensinamentos profundos que ele compartilha com seus filhos. Ele explica: “Não ensinei meus filhos que o mundo é um mar de rosas, mas que eles podem fazer da vida esse mar de rosas quando buscarem a direção divina para as tomadas de decisão”.

Ele traz à tona, inclusive, a noção de que o tempo que realmente importa é aquele dedicado ao crescimento emocional e espiritual dos filhos. “O maior presente que podemos dar aos nossos filhos é a nossa presença, mas uma presença que os ajude a crescer, refletir e encontrar o melhor de si mesmos.” Filipe é um exemplo disso, sabendo que as lições que ensina, por mais desafiadoras que possam parecer, são fundamentais para o futuro de seus filhos.



Desaprendendo e crescendo



Quando Filipe fala sobre a maior lição que a paternidade lhe ensinou, ele compartilha uma profunda transformação interior. “A maior lição é não querer ter sempre a razão, é dar espaço para um outro ser humano ter suas vontades e expressar sua individualidade.” Essa sabedoria é a chave para um amor incondicional, o amor ágape.

Filipe oferece um amor que é verdadeiramente altruísta. Ele não busca controle, mas compreensão e aceitação. Isso não só fortalece o vínculo familiar, mas também prepara os filhos para se tornarem adultos equilibrados e capazes de fazer as próprias escolhas com responsabilidade.



A força da colaboração



Filipe também reconhece o apoio fundamental das duas famílias, o que reforça a ideia de que a paternidade não é uma jornada solitária. “Graças a Deus, ambas as famílias se apoiam quando o assunto são as crianças. Nunca recorri a amigos, pois ainda não precisei.” Ele acredita que a terapia e o apoio familiar foram essenciais, especialmente em momentos de desafio emocional.

Esse apoio coletivo reflete a ideia de que a paternidade é, sim, uma missão heroica, mas também uma jornada compartilhada, em que o esforço conjunto de familiares e amigos pode ser a chave para superar as dificuldades e continuar a trilhar o caminho do amor.



O super-herói dos filhos



Ele nos lembra que a paternidade é uma busca diária para uma oportunidade divina de dar o melhor de si. Filipe é o exemplo perfeito de que ser super-herói dos filhos não está em grandes gestos ou em conquistas materiais, mas no amor diário, no cuidado, na dedicação e na sabedoria transmitida com cada gesto.



Que neste mês dos pais, olhemos para nossos filhos com a mesma visão de Filipe: como uma oportunidade divina de transmitir sabedoria e amor. Que possamos ser, todos nós, os super-heróis que nossos filhos precisam, sendo os primeiros a ensinar o verdadeiro valor da paternidade. O amor é a nossa maior força, e, com ele, podemos transformar a vida de nossos filhos e fazer do mundo um lugar mais cheio de esperança, sabedoria e afeto.

