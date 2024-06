Em muitos relacionamentos, os casais trabalham fora de casa e ambos chegam em casa no fim do dia com a cabeça cheia de questões do trabalho. Às vezes, é difícil desligar e viver o momento de intimidade, mas é necessária uma limpeza mental, não levar os problemas do trabalho para casa para que haja uma conexão emocional. É por meio dessa conexão que construímos laços e nutrimos o amor que nos une, fortalecendo nossa comunicação.



A comunicação aberta é uma ponte que nos ajuda a compartilhar nossos pensamentos, sentimentos e sonhos, criando um espaço seguro para a vulnerabilidade e a confiança. A partir da comunicação eficaz, podemos evitar mal-entendidos. Quando expressamos claramente nossas necessidades e desejos, diminuímos as chances de interpretações errôneas e conflitos desnecessários, além de não nos sentirmos sozinhos.



Os conflitos não são vilões, eles existem e são inerentes a qualquer relacionamento, mas a forma como lidamos com eles define a força e a resistência do nosso amor. Os conflitos nos amadurecem. Em vez de vê-los como obstáculos, podemos usá-los como oportunidades para aprender, crescer e fortalecer a comunicação. Quando superamos os desafios juntos, construímos confiança e respeito mútuos ainda maiores.



A intimidade não pode acabar



Manter a paixão viva em um relacionamento de longo prazo exige dedicação e intencionalidade. No livro, “Segure-me forte: sete conversas para uma vida inteira de amor”, escrito por Sue Johnson, a autora afirma que a intimidade é um reflexo do amor que sentimos pelo outro.



Muitos casais aprendem sobre relacionamentos na prática, mas sem um direcionamento de um profissional realmente é desafiador superar os problemas sozinhos. No livro, Johnson sugere a terapia focada nas emoções (EFT) para guiar os casais por meio de sete conversas essenciais que podem transformar a relação, desde reconhecer padrões negativos até recriar momentos de conexão emocional. As sete conversas para uma vida inteira de amor indicada por Sue Johnson:

1 - Reconhecendo os demônios:



Os casais identificam padrões negativos de interação que levam a ciclos de conflito e desconexão. A conscientização desses padrões é o primeiro passo para mudar a dinâmica do relacionamento.



2 - Encontrando momentos de demonstração:



Identificar e discutir os momentos em que a comunicação falha ou o conflito surge. Isso ajuda os parceiros a compreender as raízes emocionais de seus comportamentos.



3 - Revisitando um momento de demonstração:



Os casais revisitam um evento específico que causou dor emocional. Compreender o impacto desse evento ajuda a abrir caminho para a cura e reconexão.



4 - Segurando-me forte:

Por meio de conversas vulneráveis, os parceiros expressam suas necessidades emocionais e medos. Esta fase é crucial para criar um espaço seguro onde ambos se sintam ouvidos e valorizados.



5 - Perdoando feridas:

Trabalhar o perdão é essencial para superar mágoas passadas. Os casais aprendem a perdoar e a liberar ressentimentos, o que é vital para a recuperação e fortalecimento do relacionamento.

6 - Fortalecendo a ligação:



Focar em atividades que promovam a proximidade e a conexão emocional. Isso inclui momentos de carinho, expressões de amor e apreciação, e criação de novas memórias positivas juntos.

7 - Mantendo a chama acesa:

Aprender a manter a intimidade e a conexão emocional ao longo do tempo. Isso envolve a prática contínua das habilidades aprendidas e a adaptação às mudanças e desafios da vida a dois.



Dito isso, convido você a refletir sobre o poder transformador do amor e da comunicação no relacionamento, afinal, o amor verdadeiro é uma jornada que vale a pena ser vivida, todos os dias. Se o seu relacionamento pudesse ser diferente, como você gostaria que fosse?