A violência contra a pessoa idosa nem sempre deixa marcas visíveis

Junho chegou, e, mais uma vez, a Juventude Reversa volta a um tema que infelizmente continua atual: a violência contra a pessoa idosa.



O mês é marcado pela campanha Junho Violeta, criada para conscientizar a sociedade sobre um problema que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada seis pessoas com 60 anos ou mais sofre algum tipo de violência.



Quando ouvimos essa expressão, normalmente pensamos em agressões físicas, golpes financeiros ou situações de abandono. E elas existem. Muitas vezes acontecem dentro da própria família e são praticadas justamente por pessoas que deveriam oferecer proteção e cuidado.



Mas talvez seja hora de ampliar essa conversa.



Nem toda violência deixa marcas visíveis.



Existe uma forma silenciosa de violência que raramente aparece nas estatísticas. Ela acontece quando a pessoa idosa deixa de ser ouvida. Quando suas opiniões passam a ser ignoradas.



Quando suas escolhas são desconsideradas. Quando a idade se transforma em justificativa para retirar sua autonomia.



O Brasil mudou rapidamente. Em pouco mais de uma década, a participação das pessoas com 60 anos ou mais saltou de 11,3% para 16,6% da população. Nunca tivemos tantos brasileiros envelhecendo. Nunca convivemos com tantas pessoas chegando aos 70, 80 ou 90 anos.



Mas o envelhecimento da população nem sempre foi acompanhado por uma mudança equivalente na forma como enxergamos a velhice.



Ainda existe quem trate pessoas mais velhas como incapazes de tomar decisões, aprender coisas novas ou participar ativamente da sociedade. Existe quem fale por elas, decida por elas ou simplesmente deixe de escutá-las.



Isso também produz sofrimento.



Violência não é apenas ferir.



Também é humilhar.



É infantilizar.

É excluir.



É tornar invisível.



Talvez por isso o Junho Violeta seja mais atual do que nunca. Em um país que envelhece rapidamente, combater a violência contra a pessoa idosa passa também por reconhecer seu direito à autonomia, ao respeito e ao protagonismo — porque envelhecer não deveria significar perder voz.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

E porque a melhor forma de construir uma sociedade mais justa para as pessoas idosas de hoje é lembrar uma verdade simples que a Juventude Reversa repete há anos. Não se esqueça: eles somos nós amanhã.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.