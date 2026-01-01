Ano Novo pede menos grito, mais escuta e maturidade coletiva no Brasil

O início de um novo ano costuma nos empurrar para listas, promessas e resoluções individuais. Queremos mudar hábitos, corrigir rumos, começar de novo. Mas, talvez, o gesto mais necessário neste 1º de janeiro seja menos íntimo e mais coletivo: repensar a forma como convivemos, discordamos e construímos o espaço comum. Em um país atravessado por ruídos, pressas e radicalizações, renovar esperanças passa, antes de tudo, por rever atitudes.



Há textos antigos que atravessam gerações justamente por lembrarem o essencial quando tudo parece excessivo. Não falam de poder nem de vitórias, mas de escolhas cotidianas: escutar mais do que gritar, compreender antes de julgar, construir pontes onde hoje há muros. Em tempos de polarização e desgaste democrático, recuperar esse tipo de sabedoria não é um gesto religioso — é um exercício de maturidade social.

Todo Ano Novo é um momento de renascimento. Entramos em um ano eleitoral em um país que envelhece rapidamente, mas que ainda reage de forma adolescente aos próprios conflitos. Um Brasil onde o debate público se tornou raso, barulhento e, muitas vezes, desumanizado. Onde a política virou torcida, e a divergência, ofensa. Talvez esteja na hora de fazer o caminho inverso.



Por isso, segue a Oração de São Francisco, para que nos inspire em 2026:



Senhor,

Fazei de mim um instrumento de vossa Paz.

Onde houver Ódio, que eu leve o Amor,

Onde houver Ofensa, que eu leve o Perdão.

Onde houver Discórdia, que eu leve a União.

Onde houver Dúvida, que eu leve a Fé.

Onde houver Erro, que eu leve a Verdade.

Onde houver Desespero, que eu leve a Esperança.

Onde houver Tristeza, que eu leve a Alegria.

Onde houver Trevas, que eu leve a Luz!

Ó Mestre,

fazei que eu procure mais:

consolar, que ser consolado;

compreender, que ser compreendido;

amar, que ser amado.

Pois é dando, que se recebe.

Perdoando, que se é perdoado e

é morrendo, que se vive para a vida eterna!

Amém



Feliz 2026.

São os votos da Juventude Reversa.



