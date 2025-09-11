De Xi a Putin, a pauta da longevidade surge até em microfone aberto
Conversa flagrada em desfile militar na China mostra que a longevidade já não é só tema científico: tornou-se pauta global e questão de sociedade
Às vezes, as grandes pautas surgem nos momentos mais inesperados. Em plena transmissão do espetáculo militar que marcou os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, no dia 3 de agosto, em Pequim, um microfone aberto captou uma conversa descontraída entre o presidente chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin — ambos com 70 e poucos anos — enquanto Kim Jong-un, da Coreia do Norte, sorria nas proximidades.
As imagens, exibidas pela emissora estatal CCTV e logo destacadas nas redes sociais e pela Bloomberg, mostraram que o assunto não eram tanques, mísseis ou estratégias militares. Era a possibilidade de viver até 150 anos, impulsionada pelos avanços da biotecnologia, da medicina regenerativa e dos transplantes de órgãos.
Xi comentou que, antes, chegar aos 70 era uma raridade e que hoje se fala em “ser ainda criança aos 70”. Putin foi além: a ciência pode até apontar para a “imortalidade”. O áudio, que durou menos de um minuto, desapareceu quando as câmeras mudaram para a Praça da Paz Celestial.
Viver mais é um desejo universal. Mas exige mais do que ciência: é também um desafio de sociedade.
No Brasil, a expectativa de vida já passa dos 75 anos e cresce mesmo diante das desigualdades. Mas viver até 100, 120 ou 150 anos traz perguntas ainda sem respostas: como será a aposentadoria? Haverá espaço para novas carreiras após os 80? Como sustentar a saúde física, mental e emocional em uma vida tão longa? E, sobretudo, como manter o sentido da existência em jornadas tão estendidas?
Talvez o microfone aberto de Pequim seja um recado: até nos bastidores do poder, a longevidade já é pauta. O desafio não é apenas viver mais. É viver melhor.
