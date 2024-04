"Poder. Inovação. Identidade. Madonna, 65 anos de talento, ativismo e importância na cena musical, misturou tudo isso e muito mais em uma carreira singular na música, moda, filmes, além disso, ultrapassou fronteiras e obliterou o status quo.", publicou o New York Times durante as celebrações de seu 60º aniversário.

Durante décadas, Madonna esteve no centro de polêmicas por causa de suas canções discurso empoderado, defesa da liberdade sexual da mulher e dos LGBTQ+, assim como da liberdade de expressão, influenciando pessoas em todo o mundo. Não poderia ser diferente, nos dias de hoje, a rainha do pop tornar-se mais uma das grandes vozes contra o Etarismo.



"Envelhecer é pecado. Você será criticada, será vilipendiada e definitivamente não será tocada no rádio", disse Madonna após ganhar o prêmio de Mulher do Ano da Billboard em 2016. "As pessoas dizem que eu sou tão polêmica, mas acho que a coisa mais polêmica que já fiz foi ficar por aí."



Madonna nasceu no final da década de 50 do século passado, em 16 de agosto de 1958. Ela faz parte da geração que inventou o “jovem”, e ao mesmo tempo, sem saber, também o etarismo, conforme brilhantemente o multitarefa Nelson Motta escreveu em sua coluna de outubro de 2023 para “O Globo”.



“Penso que, assim como inventamos o “Jovem” (e o etarismo), cabe a essa geração de sobreviventes tentar inventar o “Velho”, pelo rompimento com preconceitos conservadores, com limitações de cultura e comportamento, com a construção de velhos fortes e saudáveis, orgulhosos de sua experiência, trabalhando, produzindo, namorando, fazendo sexo, brigando, sofrendo e vivendo da melhor maneira até onde der.” (Nelson Motta: DE VOLTA PARA O FUTURO: 1968).



Em geral, uma celebridade não pode se dar ao luxo de ser tão contundente, no que se acredita, mas Madonna fala francamente, “é sem dúvida um ícone. Mesmo com o passar do tempo e as reinvenções da indústria musical, a artista se mantém no topo da lista de referências quando o assunto é cultura pop.” (Camilla Millan, na revista Rolling Stones)



Como deve ser conhecimento de todos, Madonna fará um show gratuito na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, no próximo dia 4 de maio, em celebração aos 100 anos do patrocinador, Banco Itaú, seus 40 anos de carreira e encerramento do fim da turnê “The Celebration”.

Propaganda boa a gente tem que aplaudir, e o pontapé inicial para essa comemoração dos 100 anos do banco, foi a peça publicitária, estrelada por Madonna e outros nomes, de dezembro de 2023. Ninguém representa a ideia de reinvenção e longevidade na prática que Madonna. “Ser feito de futuro é ter capacidade de perpassar os tempos e permanecer relevante, se reinventando. Esse movimento é um convite para que todos se inspirem e valorizem o tempo, a longevidade e o legado que cada um constrói em suas vidas”, diz em nota a superintendente de Marketing do Itaú, Thaiza Akemi.



O Itaú entregou à Madonna a criação de seu comercial, a primeira em que o banco permitiu que um artista criasse do zero a publicidade. A seguir algumas frases, tradução livre, da propaganda:



“É um elogio quando me chamam de rainha do pop, mas a monarquia pertence ao passado, eu não. Eu não tenho idade, eu tenho todas as idades. Não é sobre quem eu sou, mas quantas eu sou. Contém as minhas conquistas e não o número de anos que vivi nesse planeta.”



“Sempre estou me reinventando, assim posso continuar a ser quem eu sou. Continuo me reinventando para poder continuar sendo eu mesma. Acho que a coisa mais controversa que eu já fiz, é ter ficado por aqui. Já vi muitas estrelas surgirem e sumirem como estrelas cadentes, mas a minha vida nunca irá desaparecer. “



“Nem todos estão indo para o futuro, mas eu estou e continuarei indo, hoje, amanhã e nos próximos 100 anos.”



Nada se parece mais com Madonna do que essas frases, com isso Madonna deixa claro para gente parar de julgar as pessoas pela idade que elas têm. A idade não existe a não ser pelo preconceito.



“Nós somos feitos de futuro”. Se Madonna é assim, nós também podemos ser.