O Cruzeiro é favoritaço
Do lateral ao ponta esquerda, o Atlético perde feio, pois os jogadores azuis são bem mais qualificados tecnicamente
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Dizem os especialistas que não existe favoritismo em clássicos. São os mesmos que apoiaram Tite e que disseram que ele era um “grande treinador” só para virem o Cruzeiro afundando. Aliás, muitos deles já mudaram de opinião. Babaram o ovo de Tite, mas agora lhe atiram pedras. Não há coerência. Para mim, clássico há favorito sim, e no deste sábado o favoritaço é o Cruzeiro. Tem mais time, mais grupo, mais banco, mais técnico, mais organização. Está crescendo, depois que Artur Jorge assumiu e pegou a terra arrasada do antecessor, e a vitória, apertada, sobre o Boca, pela Libertadores, foi um fator decisivo para que o torcedor tenha toda a certeza de que o Cruzeiro vai chegar longe nas competições. Ao contrário do Atlético, que vive uma crise sem fim, com vários ex-jogadores em atividade, um técnico que até agora nada mostrou e com a possibilidade da perda de Hulk, seu ídolo da atualidade.
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Claro que o favoritismo não implica dizer que já ganhou, que será fácil, mas, no Mineirão, diante de sua torcida, o Cruzeiro tem a faca, a goiabada e o queijo na mão para cortar direitinho. Se analisarmos jogador por jogador, o Galo só ganha no gol, onde Everson é um dos gigantes do nosso futebol. Do lateral ao ponta esquerda, perde feio, pois os jogadores azuis são bem mais qualificados tecnicamente. É inadmissível o Atlético ter Bernard e Dudu. O primeiro teve lampejos em 2013, graças a R10, Tardelli e Jô. Nunca foi nada além de um bom jogador, esforçado. Dudu é diferente: tem uma história linda e vencedora, mas há tempos não consegue mais desenvolver seu belo futebol. Sobre os outros eu prefiro nem comentar, pois acho fraquíssimos. Se Lyanco for escalado, o Cruzeiro terá uma grande vantagem. É um zagueiro fraquíssimo, que faz média com a torcida, achando-se valentão. Seu futebol é pífio e até mesmo os alvinegros já perceberam isso.
A China, Azul, apesar do horário indecente num sábado a noite, vai lotar o Mineirão, e, pelo que vem mostrando, a tendência é o Cruzeiro crescer ainda mais. Se o Galo não tiver cuidados defensivos, pode sofrer outra goleada. As contratações foram absurdamente fracas, com jogadores que não têm condições de vestir a camisa alvinegra. Não sei o que o técnico “Barba” vai fazer para tirar o time desse ostracismo. Não vejo muita solução a curto prazo. Talvez com a janela de julho, e com dinheiro, o Galo possa contratar jogadores de nível, pois periga até cair com esse grupo. Brigou para não cair nos dois últimos anos, e, agora, está bem pertinho do Z-4, ainda no começo da competição. Não brinquem com rebaixamento, pois quando vocês acordarem pode ser tarde.
Culpar os donos é mais fácil, porém, tem essa culpa tem que ser dividida entre todos que fazem parte da gestão do clube e os jogadores. Como diz meu amigo e grande jornalista Régis Souto, sempre comigo no nosso JaeciCarvalhoEsportes, no meu canal de Youtube “tá cheio de jogador come e dorme no Atlético, que não se importa em jogar, em performar bem, pois o dinheiro cai na conta todo dia 5”.
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Gente acomodada, que não conhece a história e a grandeza do clube. Não adianta o torcedor ir para a porta do CT, fazer manifestação e dizer que se não “jogarem por amor, vão jogar pela dor”. Isso não resolve o problema de um time mal montado, mal dirigido e mal escalado, porque as peças são ruins. Se o Atlético não tomar cuidados defensivos, pode tomar outra goleada hoje. Repito: o Cruzeiro não é pouco favorito não, é favoritaço!
As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.