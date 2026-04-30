Ancelotti, Matheus Pereira está dando aula de futebol

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O Brasil está carente de um grande camisa 10 e a sorte é que somente o Cruzeiro tem esse jogador, que atende pelo nome de Matheus Pereira, e que o técnico Carlo Ancelotti faz questão de ignorar. Azar o dele e da Seleção, pois não temos nenhum jogador com essa característica para deixar nossos fracos atacantes na cara do gol. O que o MP jogou na temporada passada, e o que tem jogado nesta, não está no gibi. Qualidade técnica, visão de jogo, participação efetiva em todas as jogadas. Sabe aquele 10 que carimba todas as bolas e todas elas têm que passar por ele? Pois é, Matheus Pereira é esse cara. Conversando com meu amigo Júnior, um dos maiores laterais-esquerdos da história, um dos grandes comentaristas de TV, ele me disse, em Orlando: “Jaeci, o Ancelotti jamais chamou alguém com as características do Matheus Pereira, por isso mesmo acho que a chance dele é zero”. Concordo que Ancelotti optou por outro tipo de jogador na posição, mas, a menos de um mês da lista final, acredito que ele terá outros olhos para o MP, até mesmo para o seu bem e da Seleção Brasileira.

Na lista dos 55 nomes, com certeza o de Matheus Pereira vai constar, mas isso não me satisfaz. Quero vê-lo entre os 26, na lista do dia 18 de maio, e, se possível, Kaio Jorge e Kaiki, assim como Matheus Bidu (Corinthians). Esses caras jogam muita bola, e abrir mão deles por Alex Sandro, Danilo, Marquinhos e outros engôdos será lamentável. Marquinhos tomou um drible desconcertante de Luiz Diaz, e está procurando o colombiano até agora. Zagueiro fraquíssimo, que entregou o Brasil em duas Copas e caminha para entregar na terceira. Se a seleção é momento, os nomes citados, de posições diferentes, merecem estar na lista. Ancelotti comete o mesmo erro dos antecessores, ao convocar por nome e não por “bola”, por bom futebol. Por isso, não acredito em taça e, talvez, nem mesmo que cheguemos às quartas de final. Nosso time é fraco, mascarado e limitado.

Em conversa com o maior camisa 10 que eu vi, depois de Pelé, Zico me disse também em Orlando: “Jaeci, pelo que o Matheus Pereira e o Kaio Jorge fizeram na temporada passada, eles merecem pelo menos a chance de mostrar o talento na Seleção. Qualidade, ambos possuem, e demais. Matheus Pereira é um belo camisa 10, entre os brasileiros, o melhor da atualidade”. Será que eu, Zico e outros ex-jogadores estamos todos errados? Apontem-me um camisa 10 brasileiro melhor que MP e darei minha mão à palmatória. Arrascaeta joga muito mais, porém, é uruguaio, e vai reforçar muito bem sua seleção. Também não temos um grande goleiro, pois Alisson é fraco, Éderson, ex-goleiro em atividade, e Weverton também não dá mais. Eu iria com o goleiro do Palmeiras ou mesmo John, que atua na Inglaterra. Alisson está machucado e ameaçado de não jogar a Copa. Tomara que se recupere, mas que não seja chamado. Entregou o Brasil em duas Copas e é fraquíssimo. No Liverpool, está na descendente e deve ser negociado com a Juventus. Acorda, mister Ancelotti, antes que seja tarde. Você pode até renovar até 2030, mas se não chegar pelo menos à semifinal da Copa não terá como desembarcar no Brasil. O torcedor brasileiro não vai aceitar mais um grande fracasso. Pense bem. Faltam 18 dias para você anunciar a lista final. Espero ver os nomes de Matheus Pereira, Kaiki e Neymar, os outros 23 não me importam. Abrir mão do melhor camisa 10 do país só porque ele não faz parte de nenhuma “panela” será uma covardia com o talento, a tabela, o drible e o gol. Pela convocação de Matheus Pereira e estamos conversados.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.