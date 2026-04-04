Não podemos abrir mão do nosso único gênio

Sou um crítico de Neymar quando ele erra, mas não sou leigo a ponto de não entender a importância dele numa Copa do Mundo. A vida particular dele não me interessa. Se jogou pôquer, se ficou com A ou B, se estava com os “parças”, isso é problema dele. Mas abrir mão de um craque, do único jogador diferente que temos, custará caro para Carlo Ancelotti.

Será que em 26 nomes, não caberia o de Neymar? Não posso acreditar nisso. Não vou citar nomes, para não ser indelicado com alguns, mas, dos 24 nomes praticamente certos e com duas dúvidas, o técnico italiano tem que convocar Neymar. Aliás, se a dúvida dele é entre Endrick, Paquetá e Igor Thiago, que me perdoem esses atletas, mas eu colocaria Neymar e Endrick, e deixaria o fraco Paquetá de fora e o esforçado Igor Thiago, também.

Estamos falando de um craque, de um gênio da bola, que, com uma perna só, sem condição física, vai assustar os marcadores. Esse é Neymar, que não foi bem nas três Copas em que esteve presente, mas que poderá ser muito útil nesta de 2026.

Acho até que Ancelloti deveria ter ligado para o jogador e dito: “Neymar, conto com você na lista final. Melhore seu condicionamento físico, para chegar inteiro na Copa. Você é nosso único craque e não vou abrir mão de ter você no grupo. Quando um adversário nos enfrentar e tiver você pela frente, ele vai pensar dez vezes mais e redobrar a marcação. Posso contar com você?”.

Não custava nada, pois o treinador tem que ter as suas convicções. Assim como ele garantiu Danilo, que como lateral é dos piores que já vi e como zagueiro não tem histórico, a não ser pelo gol que marcou contra o Palmeiras, na final da Copa Libertadores, porque não garantir o nosso único craque?

Levar Danilo porque ele é “bom de grupo e tem liderança” não nos vai garantir o troféu. Prefiro levar um bad boy, que nem é o caso de Neymar, a levar um “cara bom de grupo”. Neymar poderá fazer gols decisivos. Já outros que estarão na lista do dia 18 de maio, não.

Vamos encarar a realidade: a Argentina vai levar Messi, Portugal terá Cristiano Ronaldo. Será que só o Brasil vai abrir mão de seu principal jogador? Não consigo conceber isso. Estamos falando de craques, de jogadores fora de série, e, queiram ou não, Neymar está nesse rol. Olha o que ele já fez na sua carreira e você terá noção do que estou falando.

“Mas Neymar é um ex-jogador em atividade”, dirão alguns. Discordo! Ele pode até não estar rendendo o que dele se espera, mas, num torneio de oito jogos, atuando ao lado dos melhores que o Brasil tem, ele será o melhor de todos. Com Vini Júnior numa extrema, Luiz Henrique na outra e Neymar mais perto do gol garanto a vocês que as defesas adversárias vão tremer e nos respeitar mais.

Eu vou confiar no que disse Ancelotti: “O Neymar 100% fisicamente será convocado”. Então, meu caro Neymar, mãos à obra, se prepare, treine mais, jogue mais e convença o mister nestes 45 dias até o anúncio na lista dos 26 nomes que representarão o Brasil na Copa do Mundo. Você, a quem já critiquei, como no episódio do “cai, cai” na Copa da Rússia, tem meu respeito, meu carinho e minha admiração. Com você no time, nossas chances de chegar longe na competição aumentam. Sem você, voltaremos para casa bem mais cedo do que o esperado.

Portanto, Carlo Ancelotti e CBF, pensem bem antes de anunciar a lista final. E digo mais: eu começaria anunciando pelo nome de Neymar, garanto que os outros 25 jogadores ficarão felizes com a presença dele, representando nosso país. Trabalhem seu condicionamento físico, não deem brechas para dúvidas.

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Com uma perna só, Neymar, você é o único craque que temos, o único fora de série.

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