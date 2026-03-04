Pedrinho e Pedro Junio fizeram tudo para manter Jardim no Cruzeiro

O presidente Pedro Lourenço fez o possível e o impossível para manter o técnico Leonardo Jardim no Cruzeiro. Mesmo sabendo que o treinador queria sair para resolver problemas particulares, questionou se ele não poderia resolver o mais rápido possível e voltar ao clube, mas o mister disse que não havia jeito. Por isso mesmo, o acerto do técnico português pegou todos de surpresa e isso foi um soco na cara da China Azul, que tanto admirava o treinador e sonhava com sua volta. Agora, as portas do clube se fecharam para ele, pois a declaração que deu há sete meses, de que “no Brasil só treinaria o Cruzeiro”, deixou torcedores e dirigentes magoados, pois ele não cumpriu a palavra que havia dado publicamente. Não é por ter acertado com o Flamengo, mas sim por ter faltado com a palavra, segundo os torcedores. Quando desembarcou em BH, segunda-feira, com cinco malas no carrinho, eu me questionei como um padrinho de casamento levava tanta bagagem. Até imaginei que pudesse haver um acordo com o Cruzeiro, mas, na verdade, o acordo já estava firmado com o rubro-negro.

Tenho visto muitos torcedores ingratos com o presidente Pedro Lourenço pela manutenção de Tite, que é rejeitado por 99% dos torcedores. Porém, ele é o dono do clube, quem paga as contas e tem todo o direito de contratar e demitir quem ele bem entender. Eu acho Tite o que há de pior como treinador no mundo. Fraco, ultrapassado e retrógrado, e sou seu maior crítico. Até antecipei no meu Instagram e no meu programa de Youtube, JaeciCarvalhoEsportes, que em caso de derrota domingo ele levará um pé na bunda e Filipe Luís seria a bola da vez no Cruzeiro. Informação do meu amigo Paparazzo Rubro-Negro. Acho uma ótima. Mas eu iria além. Já o teria demitido ou o mandaria embora domingo, perdendo ou ganhando, para não comprometer a temporada ainda mais. Com Tite, o Cruzeiro não irá a lugar algum, e o torcedor sabe muito bem disso. Talvez o presidente não o tenha demitido para não admitir que errou em sua contratação. Meu caro Pedrinho, você tem crédito de sobra, pois salvou o Cruzeiro da falência, quando era mecenas, e hoje, como presidente, tem 90% de acertos. Outra coisa: errar em contratações faz parte. O que não deveria ter feito é gastar R$ 200 milhões em um jogador como o Gerson, que é apenas um bom jogador no meio-campo, mas que não passa disso que vimos até agora.

O torcedor teme por uma eliminação precoce na Libertadores, pois sabe que, no Brasileiro, mesmo em começo de competição, o Cruzeiro não irá a lugar algum, e, caso Tite seja mantido, tem até medo do rebaixamento. Não lute contra a torcida, sendo você o maior torcedor do clube, presidente. Haja agora e corte o mal pela raiz. O Cruzeiro só ganhou de times de série D nesta temporada e não vai evoluir nas mãos desse péssimo treinador. A China Azul lhe é grata, sempre estará ao seu lado e não “gaste vela com mau defunto”. Não vale a pena se desgastar por um técnico que fracassou durante 6 anos na Seleção Brasileira, que deixou o Flamengo terra arrasada e que faz o mesmo com o Cruzeiro. Quanto mais o senhor mantiver esse treinador, mais o Cruzeiro estará fadado ao fracasso. Outra coisa: não é bom ter amizade com jogadores e treinadores. Mantenha a distância que um presidente deve manter. Trate-os bem, mas sempre fazendo-os entender que o presidente e a autoridade máxima no clube é o senhor. Jogador e técnico trabalham por dinheiro, e amanhã ou depois estarão em outra instituição. Já você, Pedrinho, é cruzeirense roxo, de cruzar e erguer os braços, como faz a Máfia Azul. Você é 100% Cruzeiro e sua torcida, sabe disso.

E para finalizar, falei com o vice-presidente Pedro Junio, rapidamente, na manhã de ontem. Ele me disse que tem muita mentira sendo jogada no ar, e que jamais teve qualquer problema com Leonardo Jardim. Me reafirmou que ele e o presidente fizeram de tudo para mantê-lo. “A crítica vai existir e é importante absorver e respeitar a todos, só que as mentiras incomodam. Mas seguimos ainda mais fortes, pois sabemos o trabalho que está sendo feito nesse clube”. Como digo e repito: Pedro Junio vai se transformar no melhor dirigente do futebol brasileiro. Ético, sério, responsável e honesto. Ele não se furta a aprender, e, depois que assumiu o futebol, naquele jogo contra o São Paulo, no Morumbi, ano passado, o Cruzeiro cresceu e disputou os títulos até o fim do ano. Para quem não sabe, até a multa rescisória para liberar Jardim, a pedido do treinador, o Cruzeiro retirou. Mas Pedro Lourenço e Pedro Junio fizeram o possível e o impossível para mantê-lo, mas ele recusou. O Cruzeiro vai continuar a ser esse gigante que sempre foi, e Tite, ah, esse será apenas mais um que cairá a qualquer momento e que não deixará a menor saudade. É muito pequeno para dirigir um clube tão grande.

Rei Dadá

Vida longa ao Rei Dadá, que aniversaria hoje. Um dos caras mais bacanas que conheci no futebol, humilde, de bem com a vida, e artilheiro de todos os campeonatos que disputou. Meu ídolo, você tem meu respeito e minha admiração. Vida longa e muita saúde, ao lado de sua linda família.

