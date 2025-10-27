Depois de Pelé, Reinaldo é o maior que vi jogar

Essa declaração do gênio Reinaldo, de que sonhou e quase concretizou o desejo de jogar no Flamengo, não é novidade para mim. Já conversei com ele sobre isso e não vejo nada demais. Qual o jogador nunca sonhou em jogar no Flamengo? Não me lembro de nenhum que tenha negado esse desejo. Para os mais jovens, na década de 1980, Flamengo e Reinaldo chegaram a “namorar”, falou-se até numa possível troca com o saudoso, Adílio, mas a negociação não avançou. Não seria isso que diminuiria o amor que o Rei tem pelo Atlético Mineiro. É embaixador do clube, ama as cores alvinegras, mas falou uma verdade em entrevista ao meu amigo, Luiz Penido, em seu podcast.

Aliás, para quem não sabe ou não se lembra, Reinaldo foi contratado pelo Cruzeiro, estreou contra o Bahia, em 45 minutos, no Mineirão, e quase marcou 1 gol. Saiu no intervalo e rescindiu o contrato. Vários jogadores do Galo também vestiram a camisa azul, entre eles, Luizinho, Cerezo e Éder. Aliás, o maior título da carreira de Éder foi a Copa do Brasil em, 1993, defendendo as cores do Cabuloso. Não vejo nada demais nisso, eram profissionais e, naquela época, não se ganhava o que se ganha hoje. Num único contrato, nos dias atuais, o cara já fica milionário, situação bem diferente do passado.

Reinaldo me encantou com seus dribles, suas jogadas, sua inteligência. Pensava 20 segundos na frente dos outros, e fez Abel Braga, o Abelão, trombar com um companheiro de zaga, ao dar um drible de corpo, sem a bola, que desconcertou o zagueiro vascaíno. Em 2007, em Istambul, Turquia, entrevistei Zico, então técnico do Fenerbhaçe. Ele me disse: “Jaeci jogava pelo Flamengo em 1973, na ponta direita, e encarávamos o Atlético Mineiro. De repente, vi um garoto driblar o time do Flamengo quase todo, e marcar um golaço. Olhei e pensei: surgiu um novo Pelé”.

Zico tem razão. Reinaldo era genial e não fosse a covardia dos zagueiros, que “quebraram” seus joelhos, na covardia, teria sido o maior de todos, depois de Pelé. Romário, também em entrevista a mim, num voo do Rio para BH, me disse: “Jaeci, só tinha um cara que me fazia ir ao Maracanã assistir aos seus jogos e esse cara era o Reinaldo. Que jogador, craque, gênio. Me inspirei muito nele”. Fiz essa matéria para o Estado de Minas, quando Daniel Gomes ainda era nosso editor de esportes, e deu uma leitura fantástica. Depois, Romário confirmou isso para outros repórteres.

Tenho o orgulho de ter visto Reinaldo jogar, de ser seu amigo e de ter por parte dele, um respeito gigantesco. Quando cheguei em BH, em 1986, ele morava no Belvedere e me recebeu em sua casa, várias vezes. Seu irmão, Toninho, sua mãe, que morava ali no Sion, também me receberam em sua casa. Vocês não imaginam a minha alegria em poder conviver com um cara tão genial quanto o Reinaldo. Ele não era apenas ídolo da torcida atleticana, era ídolo de uma nação, de todos os torcedores de outros times, pois sua genialidade conquistava os amantes verdadeiros do futebol.

Claro que se ele tivesse jogado no Rio e no Flamengo, naquela época, teria uma visibilidade ainda maior, pois, como ele mesmo disse, a imprensa do Rio e São Paulo ditava o ritmo das reportagens. Eu estava no Maracanã, como torcedor do Flamengo em 1980, quando vi o Rei, com “uma perna só”, calar todos nós, com dois gols naquela final do Brasileiro. Ele também me confidenciou que seu goleiro preferido era o Raul, em quem ele meteu muitos gols. São histórias que o tempo não apaga.

É muito bom ver o Rei, alegre, vestindo o manto sagrado alvinegro. Adoro quando ele fala: “Hoje eu não posso, tem jogo do Galo”. Como nos tempos atuais há um grande mi, mi, mi, teve gente que ficou contrariada pela declaração dele. Que bobagem, Reinaldo é eterno, será sempre o Rei do Galo, e fico feliz em vê-lo como embaixador do clube. Ninguém mais representa o clube do que ele. É o jogador mais importante da história do Atlético Mineiro, e nada irá apagar isso.

Para essa geração “Nutella”, que acha que o futebol foi inventado por Messi e CR7, tá muito chata. Não se pode falar mais nada, que os “lacradores” criam polêmica. Rei, eu te admiro demais, sou seu fã incondicional, te amo de verdade. Ver você treinar na Seleção Brasileira, em 1986, na Toca 1, no meio daquelas feras, conviver com você, poder sentar ao seu lado para fazer matéria para o Globo Esporte, era o máximo para mim. Você me ajudou a me transformar num grande jornalista, sem falsa modéstia, e serei grato eternamente.

Sou amigo dos dois maiores ídolos que tive e tenho no futebol: você e Zico. Também sonhei em ver essa dupla no Flamengo, como todo rubro-negro. Obrigado por tudo, meu querido Rei. A minha ordem de camisas 9, começa com você, segue com Romário, Ronaldo, Van Basten, Careca. No meio de tantos gênios citados, você é o maior, sem dúvida. Obrigado por existir meu querido Rei, e cá pra nós, “quem é rei jamais perderá a majestade”. Vida longa ao Rei Reinaldo.

