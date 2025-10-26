Cruzeiro continua na briga pela taça e os 3 pontos hoje serão fundamentais

Basta um tropeço do Cruzeiro para nós e a imprensa do Brasil, em geral, tirarmos o time da briga pela taça no Brasileirão. A vitória sofrida por 1 a 0, sobre o Fortaleza, deixou o time mineiro com 56 pontos, a 5 do Palmeiras, adversário desta noite no Allianz Parque. Aliás, ouvi outro dia que esse estádio, de gramado sintético, não pertence ao clube paulista e sim a uma empresa, que o aluga em dia de jogos para o Porco. Dito isso, o Cruzeiro vai em busca de mais 3 pontos, diante de um Palmeiras humilhado após a goleada sofrida para a LDU, pela Libertadores, na quinta-feira.



Até aposto num Palmeiras alternativo, pois na quinta que vem ele precisará fazer 3 gols de diferença para levar a decisão para as penalidades, ou fazer 4 gols e se classificar para a final de forma direta. Não acredito nisso. Para mim, já era, LDU na final da Liberta, para encarar Flamengo ou Racing. Toda arrogância um dia é castigada, e o que temos visto de Leila Pereira e Abel Ferreira é que eles se acham os “donos do futebol brasileiro”, não admitindo que sua equipe é a mais favorecida pela arbitragem. Acham que juiz argentino é brasileiro e se deram mal, no jogo de quinta-feira, quando perderam até o rumo de casa.

E não me venham dar a desculpa da altitude. 2.880 metros para os atletas, bem condicionados, não é nada. Já estive lá e também não fui afetado, ao contrário de La Paz, que realmente é uma altitude desumana, com 3,600 metros acima do nível do mar. Mas o jogo não foi lá e sim no Equador.

Se o Cruzeiro vencer hoje, chegará aos 59 pontos e colará no próprio Porco, que tem um jogo a menos. Mas, voltará a brigar pela taça, embora a gente saiba que o objetivo da diretoria e do técnico, Leonardo Jardim, é uma vaga na Libertadores, e o time azul está pertinho do objetivo. Mas, é claro, se puder beliscar a taça, ótimo. E ainda tem a Copa do Brasil, pois a semifinal contra o Corinthians, será em 10 e 14, com decisão no Itaquerão. Esse jogo sim me preocupa, pois os árbitros brasileiros são péssimos, e sempre ajudam o Timão.

Eu confio em Anderson Daronco e Rafael Klein. Raphael Klaus, Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abate Abel são péssimos e não merecem o nosso respeito. Se a CBF escalar um deles para apitar os jogos contra o Corinthians, o Cruzeiro pode entregar a vaga na final, pois não passará.

Espero que o árbitro de hoje não se intimide com a pressão do Palmeiras, e apite com isenção e qualidade. Na bola, sou mais Cruzeiro, o time que pratica o melhor futebol do país, e que foi prejudicado, quando lhe tomaram 14 pontos em 6 jogos neste Brasileirão. Já o Palmeiras, foi beneficiado com 15 pontos, principalmente em penalidades inexistentes. Mostrei no meu programa JaeciCarvalhoEsportes, os jogos em que o Porco foi beneficiado e é uma grande vergonha mesmo.

Uma vitória hoje vai fazer os matemáticos aumentarem as chances de título do Cabuloso, pois esses caras da ciência exata mudam de opinião a cada rodada. Uma verdadeira piada. Que o Cruzeiro faça seu melhor jogo, tenha uma grande vitória e possa continuar sua campanha espetacular na temporada. Clube organizado, com donos de verdade, técnico dos melhores do mundo e um grupo de jogadores de qualidade e competência, e, um detalhe: sem nenhuma ajuda da arbitragem. Dormir com a cabeça tranquila, sabendo que você chegou, sem prejudicar ninguém, é a melhor coisa do mundo.

Ao Palmeiras, vai restar “chorar na cama, que é o lugar quente”, pois toda arrogância será castigada, mais cedo ou mais tarde. Abel Ferreira precisa entender que não foi ele quem inventou o futebol e que ele não é melhor e nunca será como os grandes técnicos brasileiros. Prefiro Luxemburgo, Abel Braga, Renato Gaúcho, Muricy, Emerson Leão, entre outros.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.