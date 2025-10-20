Ingratos que estão criticando não são cruzeirenses de verdade

O Cruzeiro faz uma campanha impecável no Brasileirão, disputando o título desde a primeira rodada, embora a diretoria e o treinador tenham deixado claro, lá atrás, que o objetivo deste ano era uma vaga na Libertadores. Porém, o time está tão bem, que fez muita gente sonhar, entre essa gente, eu. Sempre acreditei nesse grupo, no técnico e no trabalho de Pedro Lourenço, Pedro Junio e Paulo Pelaipe. Mesmo sabedor que o Flamengo já faturou, até este mês, R$ 1,8 bilhão, e o Cruzeiro apenas 1/5 disso.

O trabalho feito até aqui é maravilhoso, acima de qualquer expectativa, e ainda há a possibilidade de título na Copa do Brasil, se a arbitragem do jogo entre Cruzeiro e Corinthians não atrapalhar. Portanto, os ingratos que criticam o clube por ter perdido pontos para equipe da parte debaixo da tabela deveriam pôr a mão na consciência e entender a belíssima campanha, ou então não são cruzeirenses de verdade, mas infiltrados, querendo tumultuar um ambiente salutar.



O mister Leonardo Jardim é um técnico espetacular, que sabe futebol como poucos. Montou um esquema de jogo que superou até mesmo os poderosos Flamengo e Palmeiras. Houve tropeços, principalmente, contra equipes da parte inferior da tabela, mas o time carioca e o paulista também tropeçaram. É difícil ganhar todos os jogos. Talvez, essa minoria insatisfeita quisesse estar lá embaixo, brigando para não cair, ou fora da Copa do Brasil, como acontece com o Atlético Mineiro.



O Cruzeiro tem 23 pontos a mais que o rival. Se fosse na Fórmula-1, diríamos que estaria com quase uma volta à frente do concorrente, mas tem gente frustrada. Pelo amor de Deus, olhem onde o Cruzeiro estava há pouco tempo e olhem onde ele está. Campanha impecável, Mineirão lotado e futebol de alto nível. Oscilar é normal numa competição longa como o Brasileirão. Tem o artilheiro do campeonato (agora, empatado com De Arrascaeta), uma defesa das melhores e um time muito bem montado. Eu estou orgulhoso do que estou vendo e tenho a certeza absoluta de que o time da Libertadores, já que o Cruzeiro está com um pé na vaga direta, será forte o suficiente para brigar pelo tricampeonato.



Vale lembrar, também, que em caso de conquista da Copa do Brasil, caso a arbitragem não interfira, o Cruzeiro vai “vender” vaga na Libertadores, pois estaria classificado pelo título e pela vaga no Brasileirão. É ou não é uma campanha fantástica? Faço um apelo àqueles que estão insatisfeitos, para não irem ao Mineirão e esquecerem o clube. O cruzeirense de verdade exibe sua camisa pelas ruas do mundo e se orgulha da campanha desta temporada, que está muito além do esperado. Um grupo forte, sólido e com jovens talentos, que chegaram ao longo da competição, contratados com olhos de lince da diretoria. Ela pensa no clube não só hoje, mas para muitas temporadas, e, por isso mesmo, trouxe jogadores jovens, talentosos, elogiados por todos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.