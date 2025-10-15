O Cruzeiro é favorito e pode até golear

Jamais fiquei em cima do muro em se tratando de clássicos, e não seria desta vez que eu ficaria. Muito pelo contrário, o Cruzeiro é o grande favorito, “pule de 10”, como dizem os apostadores, e se o Atlético não se cuidar, poderá até tomar uma goleada. Sim, neste momento a Raposa tem mais time, mais grupo, mais banco, mais técnico, mais diretoria que o rival.

O Cruzeiro faz uma campanha brilhante no Campeonato Brasileiro e está nas semifinais da Copa do Brasil (CB), ao passo que o adversário briga para não cair para a Série B e foi eliminado da CB, restando apenas a Copa Sul-Americana, na qual, aliás, deveria apostar para salvar o ano. Além disso, o Atlético virou freguês do Cruzeiro no seu estádio, com três derrotas, um empate e apenas uma vitória.

Nos dois jogos pelas quartas de final desta edição da Copa do Brasil, o Cruzeiro amassou e não tomou conhecimento do rival. Leonardo Jardim deu um nó tático em Sampaoli, mostrando o que é treinador de verdade.

Quem me acompanha sabe muito bem o que penso de Jorge Sampaoli. Um técnico fraco, marrento, ultrapassado, insuportável até entre os seus compatriotas. Fracassou na Europa, no próprio Atlético e no poderoso e bilionário Flamengo. Era a última opção do clube, mas acabou contratado, apoiado por parte da torcida, e com contrato de dois anos. Um cara que jamais ficou mais de oito meses numa equipe. Sampaoli não sabe comandar, pois alguém que fica como uma “barata tonta” à beira do campo, não passa a menor tranquilidade aos comandados.

Se o Atlético pensa nele para a próxima temporada, terá que gastar um caminhão de dinheiro, pois ele só trabalha desta forma. E um detalhe: manda contratar jogador e se não der certo, ele encosta o cara e dá um prejuízo gigantesco ao clube.

Os jogadores alvinegros vivem uma fase ruim, inclusive o ídolo maior, Hulk, que tem crédito de sobra, mas cuja idade está pesando. O camisa 7 é o grande líder da companhia e sem ele em boa forma física e técnica, o time perde muito.

São muitos jogadores que já deram caldo e que não conseguem mais render o esperado, ganhando fortunas e deixando o Atlético nesta situação. E o torcedor se ilude por um golzinho, como o de Bernard na Sul-Americana. Rony está devendo e muito. Eu tenho uma máxima: se o jogador não serve para o Palmeiras, Botafogo, porquê serviria para o Atlético?

Repito que a saída de Rodrigo Caetano do clube foi catastrófica, pois não deixou um substituto à altura. As contratações foram pífias e em nada acrescentaram ao time. O Atlético de hoje é um time sem corpo, sem alma, sem padrão de jogo.

Porém, dirão os “entendidos”: clássico é clássico e aquele que está por baixo pode se superar. É verdade, mas, neste momento, não acredito de jeito nenhum. O Cruzeiro vive uma fase mágica, praticando o melhor futebol do país, com um time organizado em todos os setores, que sabe jogar sem a bola, elogiado por Filipe Luís e Abel Ferreira. Leonardo Jardim é um baita treinador, que sabe mesclar experiência e juventude, tornando a equipe sólida e competente.

O Cruzeiro entrará em campo como franco favorito e terá de confirmar isso nos 100 minutos de jogo, contando os acréscimos. É jogo de uma torcida só, mas isso não faz a menor diferença para os jogadores, pois, naquela arena, já mostraram ao Atlético que a vantagem azul é grande, como é a do Flamengo, que venceu os três jogos que disputou lá, inclusive, sendo o primeiro campeão na nova casa atleticana.

Enfim, eu aposto todas as minhas fichas no Cruzeiro, embora eu saiba que do outro lado haverá alguns jogadores que honram a camisa alvinegra e que “darão a vida” por uma vitória. Façam suas apostas, pois a minha já está feita e é no Cruzeiro Esporte Clube.

DERROTA PARA O JAPÃO

O Brasil sofreu a primeira derrota em sua história para o Japão, de virada, por 3 a 2, depois de estar ganhando de 2 a 0. Fabrício Bruno falhou feio no primeiro gol japonês e o goleiro Hugo entregou mais um. Carlo Ancelotti cometeu o grave erro de mudar oito jogadores de uma vez, do jogo contra a Coreia para o desta terça-feira (14/10). Eu disse que o problema do time brasileiro não é técnico e sim material humano. Os “pachecões” acharam que a goleada sobre a Coreia do Sul foi o máximo, quando, na verdade, jogamos contra uma equipe muito fraca. Não se iludam: esqueçam o hexacampeonato em 2026.

TRUMP É UM BAITA PRESIDENTE

Fora, do futebol, tenho de elogiar Donald Trump. Ao parar a guerra no Oriente Médio, entre Israel e o Hamas, o presidente norte-americano mostra ao mundo que o diálogo ainda é a melhor forma de resolver as questões. Ele é um grande líder e um grande estadista. Ver os comentaristas de emissoras de notícias tendo que elogiar Trump não tem preço. É o maior líder mundial dos últimos tempos.

