É o fim: CBF escala Wilton Pereira Sampaio para Fla x Palmeiras

Parece que a CBF gosta de contrariar os clubes e criar polêmica. É sabido que o árbitro Wilton Pereira Sampaio é péssimo. Sempre prejudica o Flamengo e é considerado pela diretoria como “persona non grata”. Mas, a entidade o escalou para apitar o clássico de hoje, no Maracanã, como se não houvesse alguém melhor. É um jogo que pode decidir o campeonato, em caso de vitória do Palmeiras, mas o tal Cintra, chefe da arbitragem, parece que não gosta mesmo do Flamengo.



Não basta o que temos visto ao longo do Brasileirão, com o time rubro-negro sendo prejudicado, e a CBF ainda escala esse cara. Parece que é de propósito, para criar intriga e deixar a torcida do clube carioca revoltada. Os erros desse árbitro contra o Flamengo são crassos e dão prejuízo ao time carioca. Inadmissível! Como eu disse, seja quem for o campeão, a competição está manchada, ou, se preferirem, entreguem a taça ao Palmeiras, já que ele ganhou quatro brasileiros no fax, que entreguem mais um. Eu teria vergonha de ganhar um Brasileirão da forma que o Palmeiras pode ganhar. Erros crassos da arbitragem a seu favor e contra as equipes que disputam com ele o título.



Na sexta-feira, a diretoria do Flamengo ficou indignada quando os homens da dopagem “invadiram” o Ninho do Urubu para atrapalhar o treino. Uma vergonha! Não vi ninguém ir lá no Palmeiras e fazer o mesmo. A coisa está descarada, pelo amor de Deus. Os clubes são todos filiados da CBF e deveriam ter um tratamento igual. Ninguém suporta mais tantos desmandos. A entidade deveria cuidar somente da Seleção Brasileira, e os clubes formam a liga. Eles precisam se unir o mais rapidamente possível. As federações não têm o menor sentido em existir, pois só servem para votar no presidente da CBF.



Clubes brasileiros, deem uma “banana” pra CBF e cuidem somente dos seus próprios destinos, negociem com as tevês, busquem seus patrocínios e pronto. Ninguém precisa dessa entidade, que anda desmoralizada. O torcedor não acredita nela e tem horror dos seus dirigentes.



O Palmeiras tem um belo time, um técnico competente e não precisa ser ajudado. Tenho certeza de que a presidente Leila Pereira não pede nada que não esteja dentro da regularidade e transparência. É preciso saber o motivo de tantos árbitros, alguns mais, outros menos, privilegiarem tanto o Palmeiras. Será que é o time do coração deles, e eles não conseguem separar isso na hora de apitar?



São erros escandalosos, que todo mundo percebe, menos quem deveria perceber, que são os árbitros. É preciso criar um centro de treinamento para eles, prepará-los melhor para que esses erros diminuam. Se um árbitro está em cima do lance, manda o jogo seguir e o gol acontece, por que o VAR, lá do Rio de Janeiro, tem que chamá-lo para que revise no monitor? Se o lance seguiu, com a determinação dele, isso não se justifica.



Na Europa, os árbitros assumem a responsabilidade. No Brasil, eles se omitem e jogam tudo para o VAR. Aliás, quando o dispositivo foi criado, entrevistei meu amigo, Arnaldo Cezar Coelho, aqui em Miami, e ele disse que o “VAR acabaria com o futebol no Brasil”. É exatamente o que estamos vendo. Um descalabro!



A cada rodada, a gente deveria falar do belo gol, da tabela, do drible, mas a arbitragem não deixa. Parece que os árbitros querem ser protagonistas e aparecer mais que os jogadores. O problema é que aparecem com erros crassos, que prejudicam o trabalho de um ano todo por uma decisão equivocada. Ninguém suporta mais esses desmandos. Nosso futebol está na lama, mal cuidado, mal dirigido, mal preparado por gente que nunca deu um chute na bola e que senta na cadeira da CBF como se fosse um expert no assunto.



Clubes, tomem as rédeas do futebol brasileiro enquanto é tempo, ou daqui a pouco o esporte bretão vai sumir das páginas esportivas e figurar apenas nas policiais. Vamos cuidar com carinho e amor do nosso produto, da paixão dos torcedores. Ainda há tempo, ou os cartolas e a arbitragem vão acabar com o pouco que nos restou!

