Shaud e Zveiter poderão revolucionar o futebol brasileiro

Gosto de jovens no poder, principalmente gente bem preparada, bem formada e de grande caráter. Flávio Zveiter vem de uma família de juristas consagrados e se tornou um dos grandes do país. Tivesse sido eleito, quando optaram por Ednaldo, e o nosso futebol estaria em outro patamar. Bem articulado, muito bem posicionado nas questões do futebol, tem tudo para modernizar o atraso. Ele deverá ser o CEO da CBF. Junto com o presidente, que será eleito domingo, Samir Shaud, outro jovem, médico e muito bem-criado, vai formar uma dupla que poderá, sim, causar transformações radicais, e para melhor. Muitos dizem que Shaud não tem experiência e não é conhecido no futebol. Talvez esteja aí a grande solução. Chega dessa gente viciada, que acha que a CBF é o seu quintal. Eu gosto de apostar nos jovens e o fato de ele não ter dirigido nenhuma entidade futebolística não o impedirá de ser um grande dirigente. Conheço seu pai, de alguns jantares e amigos em comum. Um cara reto, direto e objetivo. Com ele não tem rodeios, e Samir aprendeu muito com ele.



O problema de nós da imprensa é de sempre querermos atacar o desconhecido. A CBF está mesmo precisando de gente nova, de caras novas, de descentralização do poder. Tenho a certeza de que essa dupla Shaud-Zveiter, com a ajuda dos vices, mais experientes, dará um show de gestão. É preciso entender que o maior patrimônio esportivo do povo é a Seleção Brasileira, e, dessa forma, se a CBF cuidar apenas dela, como acontece com todas as confederações do mundo, não tenho dúvida de que daremos um passo gigantesco para a reconstrução e credibilidade do nosso futebol. Eu até sugiro que o novo presidente, com seus pares, mude o estatuto e dê aos clubes, verdadeiros protagonistas do nosso futebol, peso 3 em novas eleições. As federações não podem e não devem ser maiores que os clubes. E que as agremiações entendam o poder que têm e criem uma própria Liga. Os dirigentes de clubes, com raras exceções, são egoístas e só olham para o próprio umbigo. É preciso união, criar uma única Liga e acabar com essa divisão de LFF e Libra. Os clubes precisam gerir seus próprios destinos, e tenho a certeza de que o novo presidente da CBF e sua equipe darão essa liberdade.

Não conheço o jovem Shaud, mas vou dar a ele um voto de confiança. Se tem a parceria do doutor Zveiter é porque terá uma conduta ilibada e vai modernizar o nosso futebol. Que pensem sempre na Seleção Brasileira, única pentacampeã do mundo, e que resgatem o amor do povo brasileiro pela camisa amarela. A reaproximação povo-Seleção será fundamental para o nosso futebol recuperar sua imagem, tão arranhada pelos últimos desmandos dos antecessores. Eles terão a companhia de um dos homens mais bem preparados, meu amigo Fernando Sarney, que tem trânsito na Fifa, Conmebol, fala seis idiomas e foi educado na Suíça. Meu irmão, coronel Joaci Carvalho, foi piloto do presidente José Sarney, e, por isso, tenho uma proximidade grande com a família maranhense. Fernando tem habilidade para contornar as mais difíceis situações e será fundamental nesse novo processo. E que bom saber que a chapa é formada por Shaud e pela presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michele Ramalho. É sempre bom ter uma mulher no comando, advogada e administradora de empresas, muito conceituada. Já estive com ela em alguns jantares, como o do sorteio da Copa América, em 2019, no Rio. Muito inteligente e dedicada. Vai acrescentar muito nessa nova gestão.

Enfim, vamos dar um voto de confiança a essa nova diretoria, com mentalidade moderna, conceitos e valores que só farão bem ao nosso futebol. É preciso acreditar no novo e evitar ouvir as aves de mau agouro que só querem trabalhar em cima de denúncias e escândalos. Vamos virar essa página e dar um crédito grande aos novos comandantes do futebol brasileiro. Ninguém está acima da camisa canarinho e a chegada de uma nova mentalidade, com a descentralização do poder, será o marco de uma era. Boa sorte presidente Samir Shaud. Nosso compromisso aqui neste espaço é com a transparência e a verdade. Saiba que você será criticado e elogiado no mesmo tom, mas, com toda a sinceridade, quero muito usar este espaço para contar aos meus leitores sobre sua gestão austera, transparente e competente. Esse é o desejo de uma legião apaixonada pela nossa Seleção Brasileira, a única pentacampeã do Planeta Bola!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.