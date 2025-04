Receber cartão para favorecer apostadores é falta de caráter e um crime

O diálogo entre Bruno Henrique e seu irmão Wander, publicado pela Polícia Federal, que indiciou o jogador do Flamengo e alguns parentes dele, é “batom na cueca”, e mostra a falta de caráter, de berço e de dignidade, além de um crime absurdo de fraude para levar cartão e favorecer apostadores. Ninguém é culpado até que se prove o contrário e o jogador do Flamengo terá o direito de se defender, mas as provas que a PF tem são cabais e muito fortes. Muita gente dizendo que ele não precisava fazer isso, pois é milionário.

A questão não é ser milionário, o fato é que quem comete um crime tem que pagar por ele e, nesse caso, se for comprovado, que ele seja banido do futebol, assim como deverá ser o também brasileiro Lucas Paquetá, cujo julgamento terminou na Inglaterra e a sentença será anunciada em breve. A Federação Inglesa pede o banimento do atleta do futebol mundial, e lá não tem esse negócio de ser famoso, ter dinheiro e “comprar” pessoas. Lá a coisa é séria e os rigores da lei são aplicados.



Algumas pessoas perguntam se a CBF vai pedir o banimento de Bruno Henrique, caso ele seja condenado? Como uma entidade desmoralizada, descredibilizada e envolvida em denúncias, vai pedir o banimento de alguém? E o Flamengo, vai afastar o jogador? Provavelmente não, pois ele não foi condenado, ainda, mas que cabeça terá esse atleta para continuar jogando. Se ele levar um cartão amarelo ou vermelho já estará sob suspeita. Já tem torcedores duvidando daquele lance em que ele levantou o pé e foi expulso, com poucos minutos de jogo, contra o Corinthians, pela semifinal da Copa do Brasil.

Tudo o que ele fizer em campo estará sob suspeita e não vejo como um clube da grandeza do Flamengo possa mantê-lo no time titular. Até para que ele possa se defender, é melhor ficar afastado. O que esses jogadores têm na cabeça? Porque são milionários, se sentem acima do bem e do mal, acham que podem tudo. Agora, vai gastar seus milhões com advogados criminalistas, que vão tentar provar sua inocência ou pelo menos diminuir a pena.



O futebol brasileiro está na lama, em todos os níveis, e eu venho avisando isso há anos. Muita gente começa a duvidar dos árbitros também. São erros crassos, inimagináveis. Alguns querem culpar as bets pelo problema, mas são elas justamente quem denunciam as pessoas que querem ganhar vantagem em apostas. Elas estão isentas de qualquer responsabilidade. Os criminosos é que precisam ser punidos. Ninguém é obrigado a apostar, joga quem quer, e é sempre bom lembrar que a pessoa precisa ter mais de 18 anos e jogar com responsabilidade. O problema são os atletas de má índole, má fé e falta de caráter. Na Inglaterra, o jogador Kynan Isaac, lateral-esquerdo do Stratford Town, foi banido por 10 anos, por ter forçado um cartão amarelo, na Copa da Inglaterra. Dezenove apostas foram feitas em cima do cartão que ele levaria. Ele foi réu confesso e foi banido por uma década. O jogador chegou a dizer que “se ele pegou 10 anos, por um cartão, Paquetá deverá pegar 40 anos, pois, pelas denúncias, levou cartão em quatro jogos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Eu não tenho pena ou dó de quem faz coisa errada. Todos devem ser responsáveis por seus atos, famosos, bilionários, milionários, celebridades, subcelebridades ou jogadores de futebol, não me importa. Errou, tem que pagar pelo erro. Aqui nos Estados Unidos, o rapper Sean Combs está preso desde setembro, acusado de vários crimes. Ele é bilionário, mas isso não o tornou acima do bem ou do mal. Está na cadeia em Nova Iorque, aguardando julgamento, e deverá ser condenado, com risco de prisão perpétua. É assim que tem que funcionar. Se Bruno Henrique e Paquetá forem culpados, que sejam banidos do futebol, para servirem de exemplo para outros atletas. Chega de tanta corrupção no país e de tantos desmandos. Sempre digo que o futebol só é um mundo à parte na questão salarial, no mais, está inserido nessa sociedade corrompida e podre. Pobre futebol brasileiro, na lama com os desmandos e a corrupção em alta.

Folga

Vou aproveitar a Semana Santa e descansar com a minha família. Voltarei a escrever aqui neste espaço na próxima quarta-feira. Uma Semana Santa abençoada aos que são do bem.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.