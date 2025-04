Denúncias contra a CBF não podem cair no vazio

As denúncias da revista Piauí são gravíssimas contra o atual cartola da CBF, Ednaldo Rodrigues, e contra o ministro Gilmar Mendes, e não podem cair no vazio. A população, e, principalmente o torcedor de bem, quer respostas para tudo o que foi relatado pela reportagem de Allan Couto. O senador Girão cobra respostas do ministro e dos citados.

Esse silêncio sepulcral incomoda a sociedade, e o MPF precisa entrar no caso e afastar Ednaldo, até para que ele possa se defender. Os presidentes de federações estão calados, pois são acusados pela revista de receber “mesada” de R$ 215 mil mensais.

Jogadores não se manifestam, dirigentes que apoiaram Ednaldo, aliás, dando a ele unanimidade, também se calam e o futebol brasileiro vai sucumbindo, até que o último que sair, apague a luz. Os estádios estão cheios, como se praticássemos o melhor futebol do mundo e ninguém se interessa em fazer uma manifestação pacífica em frente a sede da CBF, com cartazes contra a atual gestão. Dizer que a CBF é entidade privada, não nos convence mais. Se ela cuida do maior patrimônio esportivo do povo brasileiro, a Seleção, então ela tem sim um caráter público.

Vale lembrar e recordar que em 2001 a TV Globo fez um “Globo Repórter” contra o então presidente Ricardo Teixeira por denúncias até menos graves que as atuais. No episódio envolvendo Ednaldo, autoridades e outros, a TV Globo não deu uma linha sequer. Por que será? A ESPN, até então sempre isenta e questionadora, afastou seis profissionais de uma mesa redonda, pelo fato de eles terem comentado sobre a reportagem, cobrando respostas. Segundo o UOL, porque a ESPN negocia com a CBF os direitos da Copa do Brasil.

A censura, que parecia coisa do passado e da ditadura, está de volta a maioria se cala. Vivemos tempos sombrios. A chamada “bancada da bola” parece querer atuar para blindar o presidente da CBF. Que vergonha! Políticos, eleitos pelo povo, deveriam defender os interesses do povo e não de cartolas.

Nos gramados, o futebol de quinta categoria continua levando multidões. Um fenômeno que só se explica pela carência de diversão do povo brasileiro. Estamos na contramão da história.

Eu, PVC e Galvão Bueno continuaremos cobrando as autoridades para que haja uma intervenção na CBF e que as denúncias da revista Piauí, que não param, não caiam no vazio. Ninguém está contra A ou B, e sim contra esse sistema viciado de “agrados, dinheiro e favores”.

Precisamos moralizar e melhorar o nosso futebol, a arbitragem, o nível técnico dos jogadores, formar uma nova geração de treinadores. Tudo isso deveria ser gerido pela CBF, mas ela prefere gastar dinheiro levando autoridades e amigos em viagens. Por que o centro de treinamento para árbitros, que segundo a denúncia da revista, custaria R$ 60 milhões, não foi construído? Seria um ganho para o nosso futebol e elevaria o nível da arbitragem brasileira, que anda sem credibilidade. O presidente não tem culpa dos erros dos péssimos árbitros, mas se gastasse o dinheiro que a CBF arrecada, investindo no próprio futebol, os árbitros seriam mais qualificados.

A mim não importa quem está no cargo, mas eu gostaria de ver um ex-jogador, como Mauro Silva, por exemplo, que faz brilhante trabalho na Federação Paulista. É preciso ter gente que jogou, que conhece as dificuldades, para que as condições melhorem. Tem cartola que nunca deu um chute na bola, que não sabe nem que ela é redonda, e que ganha milhões para comandar o nosso futebol. Isso tem que acabar. Tornam-se “subcelebridades”, dão autógrafos e se sentem acima do bem e do mal. Ninguém suporta mais isso.

Eu confio e acredito que o MPF vai entrar no caso, afastar Ednaldo e cobrar dos outros citados na matéria da revista Piauí. São denúncias graves, que não deveriam jamais, cair no vazio. Se tem duas entidades que confiamos e respeitamos no Brasil são a Polícia Federal e o Ministério Público. Portanto, que medidas sejam tomadas para investigar e punir os responsáveis pelo péssimo momento do futebol brasileiro antes que seja tarde e o esporte mais popular do nosso país morra, pois agonizando ele está há algum tempo.

