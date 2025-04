As denúncias contra Ednaldo são gravíssimas

O Brasil ficou estarrecido com as denúncias contra o atual presidente da CBF, expostas na última sexta-feira, pela revista Piauí. Entre as acusações existem “contratação de garotas de programas para atender dirigentes, aumento da mesada dos presidentes de federações de R$ 50 mil para R$ 215 mil mensais, pagamento de hotéis e passagens para políticos e amigos, a parceria entre o filho de Gilmar Mendes, Francisco Mendes, e o IDP, que dá ao moço cerca de R$ 9 milhões anuais, políticos trabalhando na entidade, e por aí vai”. Tudo isso está na reportagem espetacular da revista Piauí, que estava sendo feita há quase um ano, com documentos que comprovam tudo. Curiosamente, a TV Globo não deu uma linha sequer no Jornal Nacional, o que causou espanto no país inteiro. Logo ela que fez um Globo Repórter contra o ex-presidente Ricardo Teixeira, em 2001, por causa de várias denúncias. Naquela oportunidade, Teixeira peitou a Globo e pôs Argentina x Brasil, em Buenos Aires, às 20h, hora do Jornal Nacional. Foi a gota d’água para a Globo, enfurecida, tentar destituir Teixeira. Mas a conquista da Copa de 2002 acabou mantendo o dirigente no cargo.



O time brasileiro vive seu pior momento na história e já não é respeitado por ninguém. É sabido que a Globo tem exclusividade para os jogos da Seleção Brasileira. Estaria aí o motivo de a Globo não ter repercutido a matéria da revista Piauí? Seria barganha? Não podemos acreditar que a maior emissora do país se preste a isso. Trabalhei na TV Globo por 10 anos, na época do padrão Globo de qualidade, com Armando Nogueira e Alberico Souza Cruz como diretores de jornalismo. Época em que denúncias, como as da revista Piauí, não passariam batidas. Que vergonha dessa Globo de hoje! Por isso, a população a chama de “Globo Lixo”. Na minha época o JN dava 70 pontos de audiência, hoje dá 19 pontos, talvez esteja aí a explicação para essa queda gigantesca. A falta de credibilidade é tamanha que ninguém mais assiste essa emissora. Ainda somos obrigados a ver a Seleção somente nela, mas temos a esperança de um dia isso mudar e a competitividade acontecer, dividindo com outras emissoras do país. Deveríamos ter o direito de escolher onde gostaríamos de assistir aos jogos da Seleção.



O descalabro é tão grande que Ronaldo Fenômeno não pôde se candidatar para ser oposição a Ednaldo. Como ele mesmo disse no “Galvão e Amigos”, “o sistema não deixou”. E Galvão completou: “o sistema, fazendo com os dedos a imagem do dinheiro”. E saber que clubes e federações apoiaram esse péssimo presidente por unanimidade! Isso implica dizer que estão satisfeitos com o atual momento do nosso futebol, que agoniza, está na lama e sem credibilidade. Por isso, não ganhamos a Copa do Mundo há 24 anos e vamos manter esse jejum por décadas se o atual quadro não mudar. É preciso que uma entidade, fora do futebol, entre na Justiça, exigindo o afastamento de Ednaldo. Dane-se se o Brasil vai ficar fora da Copa de 2026, ninguém liga mais para essa seleção, que segundo os torcedores “é montada por empresários”. Não posso acreditar que empresários dominem a CBF e a Seleção, mas que há convocações suspeitas, ah, isso há.



Que pena que a principal emissora do país, que deveria primar pela defesa do povo brasileiro, e, no caso, do maior patrimônio esportivo do povo, a Seleção, “esteja de pés e mãos atados, sem poder criticar o que há de errado na CBF para não perder o contrato de exclusividade. Não é de se estranhar, pois sempre foi uma emissora subserviente a todos os governos. O dia que o futebol sair da grade de programação, o fim dessa emissora estará definido, pois sua programação é tão ruim e desagregadora a família brasileira que não fará falta nenhuma. Ainda bem que pedi demissão há décadas, numa época em que ninguém tinha essa coragem. Não me submeti aos seus caprichos e devaneios.



A revista Piauí, os nossos parabéns, por ter denunciado esse escândalo em que se tornou a CBF, essa vergonha para o povo brasileiro. Uma entidade sem credibilidade, que fatura bilhões, mas que, segundo a reportagem, “privilegia políticos, amigos dos amigos, enfim, privilegia tudo, menos o que deveria realmente privilegiar que é o futebol brasileiro, os clubes e a Seleção”. O último que sair, apague a luz. E que os dirigentes de clubes não venham a público reclamar quando seu time for prejudicado. Vocês deram 100% de aprovação a essa péssima gestão, que arquem então com os desmandos que ela proporciona.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.