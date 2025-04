Cruzeiro e Inter fizeram clássicos históricos

O Beira-Rio vai estar lotado hoje, às 18h30, pois o Internacional vai receber o Cruzeiro, pela segunda rodada do Brasileiro. Quantos clássicos históricos essas duas equipes fizeram na década de 1970, jogos memoráveis, o maior deles, aquele Cruzeiro 5 x 4 Inter, quando o “bailarino”, Joãozinho, acabou com o time gaúcho, a ponto de driblar três jogadores em velocidade, sair pela linha lateral e nem lá os defensores gaúchos conseguiram parar o gênio. Tivemos também aquele gol do Figueroa, na decisão do título de 1976, em cima do Cabuloso. Enfim, eram grandes times, grandes jogos e muitos craques em campo. A realidade hoje é outra. No Brasil não há nenhum craque, exceto Neymar, que, pelo jeito, abriu mão de ser jogador e tornou-se apenas celebridade. Cruzeiro e Inter têm bons jogadores e, se analisarmos detalhadamente, o time mineiro tem mais atletas campeões e com nome forte no cenário nacional. Porém, isso não ganha jogo e o momento do Internacional é muito melhor, pois vem com um trabalho belíssimo de Roger Machado, que levou o time gaúcho à Libertadores.



Algo me diz que o jogo de hoje será um divisor de águas para o Cruzeiro e que ele vai começar uma grande arrancada. Com todos os problemas vividos, atualmente, é sempre bom entender que o time azul está em formação, com um técnico novo, que ainda não tem certezas e sim muitas dúvidas. O processo é gradativo, mas o torcedor criou uma expectativa, justamente pelas contratações, sendo que poucas foram aprovadas até agora. Gabigol e Dudu têm me agradado. O primeiro, se a bola chegar, ele põe no “balaio”. Já Dudu é aquele cara que joga pelas extremas e que incomoda qualquer defensor. A grande preocupação tem sido o setor defensivo, que está vulnerável, justamente pela escalação, ao meu ver equivocada, de Leonardo Jardim. As partidas de futebol são ganhas no meio-campo e se você não preencher o setor com jogadores de qualidade não irá a lugar algum. Wallace ainda não conseguiu mostrar tudo aquilo que mostrou na Europa. Romero é limitado. Gosto de Lucas Silva, e espero que os jovens Rodriguinho e Christian tenham mais oportunidades. Matheus Henrique, o melhor de todos, tem que ter cadeira cativa. Joga demais esse garoto. Jardim tem que entrar num 4-4-2 ou 4-3-3. Por exemplo, Lucas Silva, Christian, Matheus Henrique e Matheus Pereira, Dudu e Gabigol. Ou Lucas Silva, Christian e Matheus Henrique, Dudu, Gabigol e Kaio Jorge. Por que não um volante experiente, como Lucas Silva, ao lado da juventude de Christian? Para o jogo de hoje, porém, eu entraria com três volantes para dar consistência maior aos zagueiros e laterais, que apoiam muito.



Eu entendo que o Cruzeiro tem peças para o técnico escolher o melhor esquema, mas também sei que para esse grupo entrosar vai demandar algum tempo. Nada exagerado, mas, pelo menos, a médio prazo. A ansiedade do torcedor tem que ser controlada quando ele enxergar a realidade. Inter, Palmeiras, Flamengo e Corinthians têm equipes formadas há mais tempo. O Atlético se reforçou bem e já encaixou, justamente porque ele manteve a base do ano passado e completou com os novos contratados. Claro que eu quero que o Cruzeiro ganhe uma taça nesta temporada, mas sei que o futebol não é assim. O time ainda não encaixou e teve quatro treinadores em pouco tempo. Só agora tem um treinador que vai ficar mais tempo e que precisa entender nossas competições e o grupo que tem em mãos. Se não foi ele que montou, que use a sua competência e criatividade para fazer a equipe evoluir. E, cá pra nós, grupo de qualidade ele tem. Qualquer um de nós teria contratado esses jogadores, com uma ou outra exceção.



Sou um otimista por natureza, mas realista também. Tomara que meu pressentimento se confirme, que o Cruzeiro faça um grande jogo, hoje, e volte com 100% para BH. Os grandes jogos servem para isso. Se você não está num bom momento e vence um adversário mais bem armado, a chave vira e você começa a ganhar confiança. Não será fácil, pois o favorito é o Inter, mas, em se tratando do gigante das Minas Gerais, eu não duvido de nada. Claro que os grandes craques, que fizeram a história desse clássico, não jogam mais, entretanto, acredito num grande jogo. Quero muito ver Jardim acertar na escalação e o time se entendendo em campo. Vale lembrar que Gabigol é artilheiro, mas a bola precisa chegar, e, no jogo contra o Santa Fé, ela não chegou. Que seja um Cruzeiro como nos velhos tempos, e que o espírito de Nelinho, Joãozinho e outros gênios possa estar em campo, hoje, para levar bons fluidos aos jogadores azuis. O Cruzeiro sempre ressurge quando a maré não está boa, e vira a chave, com certeza.

