Se Gabigol fizer 20 gols ou mais, Cruzeiro brigará por taça

O artilheiro Gabigol, que tem 16 gols em 17 finais na carreira, prometeu ao presidente Pedro Lourenço que fará 20 gols no Brasileirão, que começa para o Cruzeiro, hoje, contra o Mirassol, no Mineirão. Eu sou mais otimista e vou além: Gabigol vai fazer 25 gols – inclusive já fiz minha aposta na BETNACIONAL, que patrocina o meu programa JaeciCarvalhoEsportes, no meu canal de Youtube –, e comandar as conquistas do Cruzeiro nesta temporada. Ele é um predestinado e vai calar a boca de muita gente invejosa, que não sabe respeitar um ídolo. Além de Gabigol, o Cruzeiro tem grupo, time, banco e treinador fortes, além de uma diretoria do mais alto nível apaixonada pelo clube. O time celeste vai disputar Copa do Brasil, Brasileiro e Copa Sul-Americana e pelo menos um desses títulos deverá ganhar, pois é um clube acostumado às grandes conquistas.



É importante o torcedor não esquecer onde o Cruzeiro estava há 3 anos, e onde está hoje. Não se constrói um time, quase do zero, em tão pouco tempo. A grande sorte do Cruzeiro é que Pedro Lourenço, torcedor apaixonado, resolveu comprar o clube e investir nele. Acostumado a frequentar o Mineirão desde garoto, com seus irmãos, ele conhece muito bem o sentimento da China Azul, hoje composta por 14 milhões de torcedores espalhados pelo planeta bola. Pedrinho gosta de estar ali onde fica a Máfia Azul, para torcer, cantar e vibrar com as vitórias. Claro que hoje tem a responsabilidade de dirigir esse gigante, mas, quando a coisa é feita com amor, tudo engrena. Seu filho mais velho, Pedro Junio, vice-presidente, é outro obstinado. Vive o Cruzeiro as 24 horas do dia, e sofre muito quando os resultados não acontecem. Eu levo fé em pelo menos uma conquista nesta temporada, mas, se não acontecer, não será o fim do mundo, pois todos os gigantes do futebol mundial, e o Cruzeiro é um deles, passam por períodos conturbados, mas sempre dão a volta por cima.



Dudu, Gabigol, Cássio, Fágner, Eduardo, entre outros, são jogadores campeoníssimos e não esqueceram aquilo que sabem. O problema é que o Cruzeiro teve três treinadores em pouco tempo e isso dificulta o trabalho. Agora, com Leonardo Jardim, português estudioso e vencedor, a equipe teve 40 dias de uma pré-temporada forçada pelo vexame que deu no Mineiro. Então, não há mais desculpas. Claro que o time não irá voar do dia para a noite, pois futebol não é mágica, mas, gradativamente, vai mostrar ao torcedor que tem condições de brigar pelas taças, embora faturando anualmente cinco vezes menos que o Flamengo. E vamos aqui falar a verdade: Flamengo e Palmeiras continuam sobrando no futebol brasileiro, justamente pelo que faturam, e pelas conquistas nos últimos 10 anos. Então, para o Cruzeiro atingir o mesmo patamar técnico, terá que jogar muito, se esforçar bastante para se igualar aos seus pares. Enquanto os clubes não formarem a Liga e conduzirem seus próprios destinos, dividindo a fatia do bolo em partes iguais, essa disparidade vai continuar. Como pode o Flamengo faturar R$ 1,6 bilhão ano e o Cruzeiro R$ 350 milhões? É preciso haver um fair-play financeiro para equilibrar as coisas no futebol brasileiro.



Otimista por natureza, vejo o Cruzeiro no trilho certo, e logicamente o investimento nas Copas é o caminho mais curto para as conquistas. E em se tratando dessa matéria, o Cruzeiro é um grande campeão, pois tem seis Copas do Brasil e ele é o rei da competição. O Brasileirão é uma competição de regularidade e cada jogo é uma decisão. Claro que se o time azul ganhar todos os seus jogos no Mineirão estará bem perto de conquistar a taça, que não ganha desde 2014, mas não há como negar que a Sul-Americana e a Copa do Brasil, que dão boa premiação e vaga na Libertadores, em 2026, são o melhor caminho. Não estou aqui priorizando competição A ou B, mas sendo realista em relação ao momento. Que os deuses do futebol olhem com carinho para o Cabuloso, reconheçam o trabalho da diretoria, o empenho dos jogadores e o amor da China Azul. Esse representante das Minas Gerais merece aquele lugar ao Sol, que ele sempre teve. A época de vacas magras já está longe. É hora de pensar positivo, buscar vitórias e estrear com o pé direito. Meu palpite para hoje: 3 a 0 Cabuloso, com três gols de Gabigol. E você, qual o seu palpite?

