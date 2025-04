O BRASIL PEDE A INTERVENÇÃO DO MP NA CBF, URGENTE!

A cada ano o futebol brasileiro vai ficando mais pobre tecnicamente, com jogos sofríveis e pouca inspiração dos jogadores. O que a gente vê é de doer os olhos. Como pode o Flamengo, considerado o melhor time da América do Sul, perder, no Maracanã, um jogo para o Central Córdoba-ARG, com um futebol abaixo da crítica? Como se explica o Cruzeiro perder para o desconhecido Mushuc Runa, do Equador, em pleno Mineirão?

São os novos tempos do único futebol pentacampeão do mundo, que anda caindo pelas tabelas, sem craques, treinadores brasileiros, com a maioria dos clubes quebrada. Salvam-se os que se tornaram SAFs, ou Flamengo e Palmeiras, que arrecadam acima de R$ 1,4 bilhão anualmente.

Tudo isso, reflexo de uma CBF, mal administrada, mal gerida, com um presidente que não parece entender de bola, aliás, envolvido em denúncias graves, publicadas pela revista Piauí. Como foi triste ver que a ESPN, antes tão combativa e independente, afastar cinco profissionais que debateram as denúncias contra a CBF, “segundo informações da mídia, por pressão da entidade, que deverá assinar um contrato com a empresa, para a transmissão da Copa do Brasil.” Censura e Ditadura caminham lado a lado.

Galvão Bueno, eu, PVC e todos os jornalistas sérios cobramos uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) pelo o afastamento do atual presidente, para que ele possa se defender das acusações. Ontem, completamos sete dias das graves denúncias e nem o MPRJ tirou Ednaldo da cadeira, nem tampouco os acusados pela revista se defenderam.

Há um silêncio sepulcral, que estarrece a sociedade brasileira. Em 2001, por muito menos, a TV Globo, que também não deu uma linha sobre o caso em seus telejornais, fez um Globo Repórter contra o então presidente da CBF, Ricardo Teixeira.

O futebol é um reflexo de um país que sucumbiu a corrupção em todas as esferas, que está na lama, com clubes falidos, salários absurdos para jogadores medianos, dirigentes despreparados. “Presidentes de federações atrelados à CBF por 'mesada' – citada na Revista Piauí – contratação de prostitutas e tudo o mais.” São denúncias que não podem cair no vazio, além da perseguição a jornalistas éticos e sérios.

Vivemos tempos sombrios. Não me importo se uma entidade fora do mundo esportivo entrar na Justiça contra a CBF e a Fifa nos tirar da Copa do Mundo. O torcedor brasileiro não está nem aí para a Seleção, que, segundo eles próprios dizem, é de “empresários”. Ninguém acredita que as convocações atendem a critérios técnicos e não de interesses. Não há mais credibilidade, haja vista convocações inexplicáveis e esdrúxulas. Ninguém mais tem orgulho em vestir a camisa amarela. Adversários, antes inexpressivos, hoje nos enfrentam de igual para igual, e ganham. Estamos desmoralizados e sem representatividade na Fifa e Conmebol.

O apelo de todos nós, e, principalmente da torcida brasileira, é de intervenção urgente na CBF, antes que o futebol brasileiro acabe. Ministério Público, nós confiamos e acreditamos em você, que é uma instituição das mais respeitadas, criteriosas e de credibilidade do país.

