Parem com inveja e fake news. Respeitem o Cruzeiro!

Ontem foi um dia especial, pois o diretor de comunicação do Cruzeiro, Bruno Faleiros, nos permitiu fazer entrevistas exclusivas com Lucas Silva e Eduardo, dois grandes campeões. Lucas Silva é velho conhecido e cria do Cruzeiro. Ganhou dois Brasileiros e uma Copa do Brasil. Jogou no Real Madrid, Olympique de Marselha, Grêmio, e voltou para sua casa. Acabou de renovar contrato até 2026. Eduardo é campeoníssimo com o Botafogo, Brasileiro e Libertadores, em 2024, e atuou em Portugal, França e Arábia. Jogadores experientes e consagrados que estão formando um grupo forte para esta temporada. Espanta-me o fato de parte da mídia – não são todos e não vou aqui dar nomes aos “colegas”, pois não quero torná-los conhecidos –, estar se desfazendo do Cruzeiro, e até inventando fake News, como no caso da média de idade dos jogadores do Cabuloso.



Vejam vocês que o Cruzeiro tem a terceira menor média de idade entre os clubes brasileiros, com 26,3. O primeiro é o Bragantino com 24,6, seguido do Palmeiras, com 25,6, e o Cabuloso. Então eu pergunto: qual o motivo de tanta mentira, tanta inveja? Só porque o Cruzeiro é o único time em condições de bater de frente com Flamengo e Palmeiras? E nunca é demais lembrar que o time mineiro está se reformulando e alguns degraus abaixo dos citados. Palmeiras e Fla têm ganhado praticamente tudo nos últimos 6 anos e estão com grupos fortes e bem montados há tempos. Mas que o Cruzeiro montou um grupo e um time fortes não tenho a menor dúvida. Ouvi de um comentarista, que respeito e gosto, que “Gabigol é um cone”. Que desrespeito e falta de educação. Gabigol tem 16 gols em 17 finais, é ídolo, campeoníssimo, e merece o mínimo de respeito como profissional e ser humano. Curioso é que o mesmo comentarista falou o contrário quando Corinthians e Palmeiras queriam o atacante. Viram como é uma dor de cotovelo?



Eu fico impressionado com isso. Não é minha postura criticar companheiros de profissão, mas a coisa está desproporcional. Seria medo, inveja ou despeito? Talvez esses três péssimos sentimentos. Ninguém está garantindo que o Cruzeiro já é campeão ou coisa parecida. A China Azul tem o direito de sonhar e de vibrar com o que está vendo. Jogadores consagrados, campeões, e vestindo a camisa azul. É um time em formação, que ainda vai precisar de muitos ajustes, mas, segundo Lucas Silva, em entrevista ao nosso canal JaeciCarvalhoEsportes e ao nosso site, No Ataque, disse que já há um bom entrosamento e que ele mesmo deixou Gabigol na cara do gol para marcar. O ambiente é leve, de harmonia, de vontade de acertar. Os jogadores dizem que não leem nem veem muitas notícias e preferem ignorar, mas, é claro, que os parentes contam e o desrespeito é uma coisa feia. Deixem o Cabuloso em paz. Foi o time que mais investiu e hoje tem uma mescla de jogadores experientes e vencedores. Estranho que não vi ninguém falar em 2023 que o Fluminense era um time envelhecido. Ao contrário, exaltavam até Felipe Melo. É o Cruzeiro contra tudo e contra todos, e nunca foi diferente. O fato de, junto com o Grêmio, ser a equipe que mais incomoda Rio e São Paulo, a gente até “entende” o motivo dos exageros.



O trabalho aqui não para. Equipe de apoio, logística, fisioterapia, médicos, roupeiros, massagistas estão sempre sorridentes e solícitos. Estou acostumado a conviver com grupos campeões, e o que estou vendo nessa pré-temporada me anima muito. Há um longo caminho a ser percorrido, as cobranças vão surgir, mas peço aos torcedores cruzeirenses que confiem em Diniz e sua equipe. Que abracem o presidente, Pedro Lourenço, o vice-presidente, Pedro Junio, cujos olhos brilham no trabalho aqui, no CEO, Alexandre Mattos, no diretor de executivo, Paulo Pelaipe, e até no jovem João Pedro Lourenço, que está aqui com seu irmão, acompanhando tudo de perto e aprendendo muito. Uma união incrível que dá gosto de ver e sentir. É um outro Cruzeiro, um outro patamar e a linda história desse gigante das Minas Gerais parece que vai se repetir. Deixem falar o que quiserem, como bom mineiro, o Cruzeiro vai comer a sopa pelas beiradas e buscar vaga nas decisões, para voltar a ganhar as taças que fazem parte do DNA desse clube. O resto, é resto!