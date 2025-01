O Cruzeiro no mundo com suas estrelas

Enviado especial a Bradenton (EUA) - O Cruzeiro respira novos ares aqui na Flórida, na gélida cidade de Bradenton. No dia de ontem a temperatura média foi de 6 graus, mas nem isso afastou os cruzeirenses da Flórida e até de outros estados, ávidos por virem Gabigol, Dudu e cia. É outro Cruzeiro, respirando novos ares, e fazendo pré-temporada como fazem os grandes clubes da Europa, aqui na terra do “Tio Sam”. Se há oito meses o clube estava sem rumo e sem esperança de formar um grande time, nas mãos de Ronaldo Fenômeno, a coisa mudou da água para o vinho. O Cruzeiro, mesmo faturando R$ 350 milhões por ano, cinco vezes menos que o Flamengo e quatro vezes menos que o Palmeiras, formou um time tão competitivo quanto seus pares, claro, com o dinheiro investido pelo dono e torcedor apaixonado, Pedro Lourenço. E, vale lembrar, os jogadores contratados vieram só pelo salário, exceto Christian, que o Cruzeiro desembolsou 3 milhões de euros. Imagine você ter os dois melhores atacantes e mais vencedores do futebol brasileiro, Dudu e Gabigol, apenas pelo salário! Claro que são salários altos, mas se o torcedor diluir e entender que o Cruzeiro não pagou nada por eles aos clubes aos quais pertenciam, o salário cairá substancialmente.



Ver torcedores na porta do hotel, com liberdade para abordarem os ídolos, sem que haja aquele gradil e aquela segurança chata que envolve os jogos da Seleção Brasileira, é muito bom. Vi Gabigol tirando fotos e dando autógrafos na maior tranquilidade. O ambiente está leve, com harmonia e muitos sorrisos. Até mesmo jogadores que eram desafetos, por terem sido rivais, estão se dando bem e convivendo de forma tranquila, afinal, é um grupo de jogadores experientes e vencedores, que dá suporte aos mais jovens. Não tenho percebido vaidade extrema e sim um grupo muito coeso. Caberá ao técnico, Fernando Diniz confirmar, dentro dos gramados e nas competições, a expectativa criada em torno desse time. Eu diria que mesmo o Flamengo e o Palmeiras, já estabilizados há 6 anos, que o Cruzeiro será a única equipe em condições de brigar pelas taças com os dois de Rio e São Paulo. Talvez o Corinthians ou o Botafogo, caso reconstrua o time, já que perdeu o técnico e vários jogadores campeões brasileiros e da Libertadores.



Em entrevista com Paulo Pelaipe, diretor-executivo, que publicamos, ontem, no nosso site No Ataque, ele afirma que o Cruzeiro vai encarar até mesmo o Campeonato Mineiro com muita seriedade e para vencer. Garantiu que alguns jogadores que aqui estão voltarão para jogar contra o Tombense, dia 19, na estreia do Cruzeiro, no Mineirão. Como haverá o clássico, dia 18, contra o Atlético, em Orlando, imagino que nenhum titular estará na estreia do clube no Mineiro. Nem tempo hábil para isso teria. Os bons ventos estão soprando para os lados do time azul, com uma expectativa lá em cima. É consenso que as críticas da imprensa de Rio e São Paulo mostram a “dor de cotovelo” por suas equipes não terem conseguido contratar Dudu e Gabigol. Muitos sonharam, mas quem concretizou isso, na realidade, foi o Cabuloso.



Sempre digo que a contratação de grandes jogadores não é garantia de taças, mas que esse Cruzeiro vai brigar por elas, disso eu não tenho a menor dúvida. Cito sempre como exemplo os galácticos, em 2005, quando fiquei três meses em Madri, acompanhando treinos e jogos de Ronaldo, Roberto Carlos, Beckham, Zidane, Figo e cia. Aquele time não ganhou a Champions League, que era a grande meta. Mas que gera uma expectativa grande você ter jogadores de alto nível, não há dúvida.



Que bom ver o torcedor azul com sua camisa – a do Gabigol é a mais disputada –, exibindo com orgulho. A garotada imita o artilheiro, pondo os braços acima dos ombros e fazendo o sinal de positivo com a cabeça. A certeza de que Gabigol vai repetir esse gesto muitas vezes na temporada anima demais os torcedores. O ídolo chama torcedores jovens e mirins. São eles que servem de exemplo, e, por isso mesmo, precisam entender seu papel e a necessidade de um comportamento exemplar. A promessa de que o estádio do Orlando City estará lotado nos jogos contra o São Paulo e Atlético é confirmada pelos inúmeros pedidos de ingressos por parte de torcedores do país inteiro e até mesmo dos que estão vindo do Brasil. Como é bom ver o Cruzeiro copiar os times europeus e fazer a pré-temporada aqui nos Estados Unidos. Que seja recorrente e não uma exceção. O quarteto Pedro Lourenço, presidente, Pedro Junio, vice-presidente, Alexandre Mattos, CEO, e Paulo Pelaipe, diretor-executivo, está em sintonia total para que nada falte. Agora é com Diniz e seus comandados. Que eles atendam a expectativa criada e que o Cruzeiro volte a conquistar taças e títulos, pois esse sempre foi e sempre será o DNA desse gigante das Minas Gerais e do Brasil.