Foi um verdadeiro “golpe de estado” o que o atual presidente da CBF, o pior da história, Ednaldo Rodrigues, fez na sexta-feira, ao proclamar, com o apoio unânime das federações, que daqui em diante o presidente da CBF terá o direito de se reeleger por três períodos, beneficiando a si próprio – que está no cargo de forma ilegal e imoral, amparado por uma liminar do ministro Gilmar Mendes.

A CBF está fatiada por partidos políticos, embora alegue não receber verbas dos governos federal, estadual e municipal, daí não poder sofrer intervenção. Mas é sabido que o ex-ministro de Lula Orlando Silva, do PC do B, manda e desmanda na entidade, assim como vários asseclas associados ao governo Lula, o que é uma vergonha para a nação.

Ednaldo se vitimiza ao dizer que é “nordestino e negro”, pedindo, publicamente, ao ex-presidiário para mantê-lo no cargo. Em sua gestão, o futebol do Brasil ficou fora da Olimpíada de Paris, não ganhou nem torneio de “bola de gude”, e a Seleção principal vive o pior momento de sua história. Os funcionários de Ednaldo alegam assédio, maus-tratos, descasos e autoritarismo.

Um cara que se dizia humilde, mas que ganha mais de R$ 1 milhão mensais e mora em um dos condomínios mais nobres e caros da Barra da Tijuca, que não confia nem em sua sombra e que contrata e demite, sem o menor pudor.

Quando tínhamos tudo para moralizar o futebol brasileiro e passá-lo a limpo, eis que surge essa figura desnaturada, pobre de espírito, perseguidora e cruel, segundo depoimento de vários funcionários. Recebo, por dia, dezenas de denúncias contra sua gestão.

Ednaldo, que mal fala o português, afastou o vice-presidente Fernando Sarney, que fala seis idiomas e tem ótimo trânsito na Fifa e na Conmebol, tirando-o dessas entidades e assumindo tal papel, ganhando uma fortuna mensal.

Para aprovar a eleição mais imoral da história da CBF, na sexta-feira, Ednaldo, segundo denúncias, abriu os cofres da entidade para as federações. Há tempos se diz que funciona assim. Cada voto tem um preço, e a “mesada” aos presidentes de federações só aumenta.

Uma vergonha! Um descalabro! Por isso as federações só existem no Brasil. Nos países sérios, as confederações, caso da CBF, cuidam apenas das seleções nacionais, e os clubes mandam nos seus próprios destinos, com a formação das Ligas. Por isso não há uma autoridade capaz de acabar com os estaduais, competições falidas, retrógradas e ultrapassadas, que só servem para manter as federações vivas.

Agora, meus amigos e minhas amigas, o estrago está feito. Ele tem a caneta, o dinheiro e o poder, e esses três fatores são capazes de corromper os desonestos e oportunistas. Ednaldo pode se perpetuar no poder até 2034. Até lá, fará uma fortuna de prêmios gigantescos da Mega Sena, sem que ninguém faça nada para interromper sua péssima e desclassificada gestão.

Ednaldo é o esgoto que representa a CBF. Ele e seus asseclas, ávidos por migalhas, em detrimento do nosso futebol, ainda único pentacampeão do planeta. Num país dominado pela corrupção, que absolve terroristas, protege bandidos e põe na cadeia gente inocente, não poderíamos esperar outra coisa.

Pobre futebol brasileiro, tão rico em receitas, tão pobre em se tratando de dirigentes. Dá nojo do esgoto em que se transformou a CBF.