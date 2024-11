crédito: No Ataque Internacional

Vini Jr. marca três vezes em goleada e afasta crise no Real Madrid

Vini Jr. marca três vezes em goleada e afasta crise no Real Madrid (Vinicius Jr celebra gol na vitória do Real Madrid contra o Osasuna pelo Campeonato Espanhol)

O Real Madrid deixou de lado, pelo menos temporariamente, a crise causada pelos maus resultados recentes com uma vitória neste sábado (9/11) por 4 a 0 sobre o Osasuna, na qual Vinicius Junior fez três gols e Rodrygo, Éder Militão e Lucas Vázquez saíram de campo lesionados.

A equipe merengue chegará à pausa internacional para a Data Fifa na segunda posição da classificação da LaLiga, com 27 pontos, a seis do líder Barcelona, que no domingo visitará a Real Sociedad em Anoeta.

O Real Madrid, no entanto, tem um jogo pendente contra o Valencia, que foi adiado devido às graves inundações ocorridas no leste espanhol há duas semanas.

Após as duas últimas derrotas no Estádio Santiago Bernabéu contra o Barcelona na LaLiga (4-0) e na Champions frente ao Milan (3-1), o Real Madrid se viu obrigado a vencer o Osasuna para amenizar a crise.

Diante de um Osasuna que deixou passar a oportunidade de causar dano ao Real Madrid no Santiago Bernabéu, Vinicius abriu o placar após meia hora de jogo com um chute de direita de dentro da área, concluindo jogada que começou com uma recuperação de Belligham.

O inglês marcou o segundo antes do intervalo (42º), encobrindo Sergio Herrera após receber um passe longo do jovem Raúl Asencio.

Frente a uma equipe que não levou perigo ao goleiro ucraniano Andriy Lunin, Vinicius Junior esqueceu a decepção e a raiva por não ter ganho a Bola de Ouro com um ‘hat trick’: fez o segundo em um mano a mano com Herrera após receber uma assistência de Lunin (61º) e o terceiro aproveitando um passe de Brahim diante da passividade da defesa navarra (69º).

A vitória, no entanto, teve um alto custo para o Real Madrid, já que Rodrygo, Éder Militão e Lucas Vázquez não terminaram a partida por lesão e se somam à lista de baixas na equipe merengue (Courtois, Carvajal, Alaba e Tchouameni).

Se Rodrygo e Lucas Vázquez parecem ter problemas musculares, os de Militão podem ser mais graves, já que lesionou o joelho direito, sendo substituído por Raúl Asencio.

Em agosto de 2023, o zagueiro brasileiro rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo no primeiro jogo da LaLiga contra o Athletic Bilbao, lesão pela qual teve que ser operado e ficou sem poder jogar durante oito meses.

A notícia Vini Jr. marca três vezes em goleada e afasta crise no Real Madrid foi publicada primeiro no No Ataque por Folhapress